Экс-помощница Джонсона раскрыла интимные секреты британских политиков

В свое время Джонсон уволил Клео, как поговаривают, не без активного участия своей жены Кэрри Фото: EAST NEWS

В ближайшем будущем свет увидит книга Клео Уотсон, бывшей помощницы экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Она уже получила название «Хлысты».

Роман будет изобиловать откровениями о сексуальном поведении британских политиков. Поговаривают даже, что книга будет носить едва ли не порнографический характер, поскольку автор детально опишет сцены, происходившие в канцелярии премьера, Палате общин и даже Вестминстерском дворце.

Например, в «Хлыстах» будет глава, посвященная женщине-парламентарию, явившейся на одно из заседаний… с вибратором. И тайно пустившей его в дело по прямому назначению по ходу прений.

Уотсон утверждает, что подобные случаи – вовсе не плод ее извращенной фантазии, а действительные события, происходившие и происходящие среди лондонской политической элиты.

В свое время Джонсон уволил Клео, как поговаривают, не без активного участия своей жены Кэрри, которая не ожидала ничего хорошего от присутствия рядом с супругом эффектной блондинки. Сама же Клео в интервью тонко намекала на свою близость с тогдашним премьером.