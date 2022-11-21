Всегда дома и не храпит: В Болгарии создали заменителя мужчин для одиноких женщин

Игрушка сделана таким образом, что ее можно одевать, используя мужскую одежду, и даже можно усадить с собой за стол

В Болгарии создали необычную плюшевую игрушку Loving Bear Puffy – при росте 174 сантиметра и пропорциях тела атлетически сложенного мужчины, это мягкое диво имеет голову медведя.

– Она заменяет необходимость физического присутствия человека в различные моменты и ситуации повседневной жизни, особенно во время долгих одиноких ночей, – говорится на сайте производителя игрушки.

По мнению создательницы «мужезаменителя» Тони Берданковой, присутствие мишки в постели способно отвлечь одинокую женщину от горьких мыслей и придать ей уверенность. А еще он не храпит, не тянет на себя одеяло, не возмущается и терпеливо выслушивает свою подругу.

Игрушка сделана таким образом, что ее можно одевать, используя мужскую одежду, и даже можно усадить с собой за стол.

Производители игрушки наращивают мощности и подтверждают, что максимальной популярностью их творение пользуется в Скандинавии, Великобритании и США.

Стоимость Puffy невелика и составляет всего $160 (порядка 10 тыс. рублей).

– Пожалуй, самое грустное в этом мишке – это напоминание о том, почему у тебя нет в жизни настоящего партнера, на которого можно опереться и рассчитывать на искреннюю поддержку, – считает одна из хозяек плюшевого муже-медведя Ирам Рамзан. Впрочем, всем остальным она абсолютно довольна.