В Турции травмированный кот самостоятельно обратился к врачам

Врачи коту в помощи не отказали и провели осмотр

В турецком городе Битлис кот самостоятельно обратился за помощью в больницу. Необычный пациент пришел в приемное отделение не просто так – у него была серьезная травма.

Врачи коту в помощи не отказали и провели осмотр. После обследования выяснилось, что у него сломана задняя лапа.

Несмотря на боль, кот, по словам медсестер, «вел себя сдержанно и терпеливо». Ему наложили шину, после чего животное не отказало медикам в фотосессии.

Коту понравилось внимание к себе, и он на трех лапах прыгал ко всем желающим на руки.

Его оставили в больнице на некоторое время. И даже завели на него карту пациента, вписав в нее придуманную тут же кличку. Кота назвали Давшо.

Через несколько дней Давшо отпустили. Он поселился неподалеку от больницы и стал приходить на осмотр и перевязки.