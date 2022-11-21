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Дом. Семья21 ноября 2022 5:10

В Турции травмированный кот самостоятельно обратился к врачам

Четвероногий посетитель вызвал удивление у персонала больницы
Светлана ОСИПОВА
Светлана ОСИПОВА
Врачи коту в помощи не отказали и провели осмотр

Врачи коту в помощи не отказали и провели осмотр

В турецком городе Битлис кот самостоятельно обратился за помощью в больницу. Необычный пациент пришел в приемное отделение не просто так – у него была серьезная травма.

Врачи коту в помощи не отказали и провели осмотр. После обследования выяснилось, что у него сломана задняя лапа.

Несмотря на боль, кот, по словам медсестер, «вел себя сдержанно и терпеливо». Ему наложили шину, после чего животное не отказало медикам в фотосессии.

Коту понравилось внимание к себе, и он на трех лапах прыгал ко всем желающим на руки.

Его оставили в больнице на некоторое время. И даже завели на него карту пациента, вписав в нее придуманную тут же кличку. Кота назвали Давшо.

Через несколько дней Давшо отпустили. Он поселился неподалеку от больницы и стал приходить на осмотр и перевязки.

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