В Турции травмированный кот самостоятельно обратился к врачам

Врачи коту в помощи не отказали и провели осмотр
В турецком городе Битлис кот самостоятельно обратился за помощью в больницу. Необычный пациент пришел в приемное отделение не просто так – у него была серьезная травма.
Врачи коту в помощи не отказали и провели осмотр. После обследования выяснилось, что у него сломана задняя лапа.
Несмотря на боль, кот, по словам медсестер, «вел себя сдержанно и терпеливо». Ему наложили шину, после чего животное не отказало медикам в фотосессии.
Коту понравилось внимание к себе, и он на трех лапах прыгал ко всем желающим на руки.
Его оставили в больнице на некоторое время. И даже завели на него карту пациента, вписав в нее придуманную тут же кличку. Кота назвали Давшо.
Через несколько дней Давшо отпустили. Он поселился неподалеку от больницы и стал приходить на осмотр и перевязки.