«Комсомолка» собрала некоторые любопытные факты биографии лидера Казахстана Фото: EAST NEWS

69-летний Касым-Жомарт Токаев убедительно выигрывает президентские выборы в Казахстане, следует из опубликованных результатов exit-poll. Согласно ним за политика, с 2019 года занимающего пост главы соседнего с Россией государства, отдали свои голоса более 82% избирателей. Его конкуренты же получили не более 4% голосов. Официальные итоги выборов будут объявлены в скором времени.

Биография Касым-Жомарта Токаева, избранного президентом Казахстана

«Комсомолка» собрала некоторые любопытные факты биографии лидера Казахстана.

1. Учился в одной школе с Жириновским. Алма-атинская гимназия №25 c углубленным изучением французского языка до сих пор остается одной из лучших школ прежней казахской столицы. Скорее всего, Касым Жомарт пошел туда учиться по настоянию своей матери, которая работала в Педагогическом институте иностранных языков.

Примерно в те же годы в 25-й школе учился и будущий лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Но он был на семь лет старше Токаева, и поэтому вряд ли они общались. Но в школьном коридоре вполне могли случайно столкнуться. Интересно, что оба знаменитых выпускника этой школы с особой благодарностью много лет спустя вспоминали одну и ту же учительницу русского языка – Серафиму Никонову.

2. Его отец – известный детективный писатель. Кемель Токаев в Казахской ССР был человеком очень уважаемым и известным. В 20 лет он командовал ротой автоматчиков, которая освобождала Киев от фашистских захватчиков. А после Великой Отечественной войны стал первым в Казахстане мастеров детективного жанра.

Одна из аннотаций к его книгам сообщает: «В своих произведениях автор увлекательно рассказывает о героических подвигах партизан в тылу врага, о сложной, благородной работе работников милиции в раскрытии и задержании особо опасных преступников, о мужестве и находчивости советских чекистов в борьбе с иностранной разведкой».

Состоялся Кемел Токаев и как журналист. Долгие годы он был редактором «Ведомостей» Верховного Совета КазССР.

Касым-Жомарт Токаев убедительно выигрывает президентские выборы в Казахстане Фото: REUTERS

3. Окончил МГИМО. После окончания школы из Алма-Аты Касым-Жомарт переехал в Москву, где поступил в один из самых престижных вызов страны – Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Жил будущий лидер Казахстана, как вспоминают его однокурсники, весьма скромно, в общежитии на Новочеремушкинской улице. Учился он очень хорошо, но не был чужд и студенческим вечеринкам, любил рок-музыку. После окончания вуза Токаев был направлен на работу в советское посольство в Сингапуре.

4. Знает пять языков. В МГИМО Токаев в совершенстве изучил сложный китайский язык, что очень сильно помогло ему во время работы в посольстве СССР в КНР. Этот период его жизни пришелся на 1985-1991 годы. Во время визита Михаила Горбачева в Китай в 1989 году Касым-Жомарт Токаев исполнял роль переводчика советского лидера на важнейших переговорах с Дэн Сояпином. Кроме того, Токаев владеет английским и французским языком, а также, разумеется, русским и казахским.

5. Участвовал в ядерных переговорах. После распада Союза Токаев стал заместителем министра иностранных дел Казахстана (с 1994 года - министром). Он принимал участие в переговорах между бывшими союзными республиками о судьбе ядерного оружия, которое было расположено в различных уголках СССР. И именно ему принадлежит инициатива о передаче всех ядерных зарядов России, которую в итоге поддержали участники тех переговоров.

6. Был заместителем генсека ООН. Вершиной дипломатической карьеры Касыма-Жомарта Токаева стало его назначение на пост заместителя генерального секретаря ООН в 2011 году. Он был генеральным директором отделения ООН в Женеве и генеральным секретарем конференции ООН по разоружению. Поговаривали, что его кандидатура всерьез обсуждает и на пост генсека ООН.

B 2022 году в прессе появились кадры партии за теннисным столом между Токаевым и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Фото: EAST NEWS

7. Любимый спорт – настольный теннис. Пинг-понгом Токаев увлекается с самых юных лет, становился чемпионом своей школы, а в студенческие годы добился звания кандидата в мастера спорта. Уже будучи большим политиком, Касым-Жомарт Токаев возглавлял федерацию настольного тенниса республики Казахстан. А в 2022 году в прессе появились видеокадры партии за теннисным столом между Токаевым и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

8. Был женат на гражданке России. Супругой нынешнего казахского лидера была женщина по имени Надежда, уроженка Нижнего Тагила. Известно, что в 2011 году она была почетным президентом Женской гильдии ООН в Женеве. Сейчас Касым-Жомарт Токаев разведен.

9. Читает прессу с карандашом в руках. Президент Казахстана рассказывал журналистам, что очень много читает. Причем не только документы или художественные книги, но и газеты. Как правило, Касым-Жомарт Токаев сразу подчеркивает остановившие его внимание места и может сразу дать распоряжение подчиненным о решении проблемных вопросов.

10. С уважением относится к советской истории. Токаев не раз демонстрировал, что не приемлет огульного очернения совместной истории народов, выходивших в Советский Союз. Например, он объявил выговор послу Казахстане в Египте после его публичных призывов о десоветизации топографических названий в Казахстане.

На недавнем саммите «Центральная Азия - Россия» Токаев сказал: «Надо обязательно признать, что в Советском Союзе уделялось должное внимание развитию автономных республик, национальных краёв. Особенно это проявлялось в области образования и здравоохранения».