Роспотребнадзор: здоровое питание – с самого детства

Культуру правильного питания важно прививать с юных лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благополучие подрастающего поколения напрямую зависит от качества жизни и состояния здоровья наших детей. А один из ключевых факторов для сохранения здоровья и укрепления растущего организма – полезное и разнообразное питание. Сбалансированный рацион – основа гармоничного развития, полноценной и долгой жизни, главная защита от многих опасных заболеваний, поэтому так важно, чтобы ребенок как можно раньше приобрел правильные пищевые привычки.

«Культуру правильного питания важно прививать с юных лет. У детей не всегда формируются правильные пищевые стереотипы и привычки, поэтому просветительская работа в этой области крайне важна. Это одна из задач проекта Роспотребнадзора “Здоровое питание”, реализуемого в рамках нацпроекта “Демография”. Дети должны понимать, что они едят, как различные продукты влияют на организм, почему рацион должен быть разнообразным и сбалансированным и как его сделать таким, знать основные правила здорового питания, чтобы в дальнейшем применять их в жизни», – отмечает официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

Здоровое питание должно не просто обеспечить ребенка всеми необходимыми пищевыми веществами и энергией в оптимальном количестве, но и способствовать укреплению здоровья и профилактике заболеваний.

Проект «Здоровое питание» напоминает об основных правилах питания ребенка:

1. Количество поступающей с пищей энергии должно соответствовать энерготратам, а содержание пищевых веществ – физиологическим потребностям организма.

2. В питании должны присутствовать все основные группы пищевых продуктов для обеспечения его разнообразия, рацион должен быть сбалансирован по составу белков, жиров и углеводов.

3. Важно соблюдать правильный режим питания (три основных приема пищи, желательно в одно и то же время, и несколько перекусов). Также нельзя забывать про питьевой режим (нужно пить регулярно в течение дня, лучше простую воду).

4. Способы приготовления пищи должны способствовать максимальному сохранению пищевой ценности исходных продуктов.

5. В рацион желательно включать специализированные пищевые продукты, которые отличает контроль за содержанием жиров, поваренной соли, легкоусвояемых сахаров. Такие продукты могут быть дополнительно обогащены витаминами, минералами, пищевыми волокнами и биологически активными компонентами.

6. Важно учитывать индивидуальные особенности ребенка и прививать ему культуру здорового питания.

«Исследования показывают, что сегодня до 40% младших школьников и примерно 1/3 подростков старшего возраста имеют избыточный вес. Конечно, проблема уходит корнями в детство, в семью, где ребенку должны прививать правила здорового питания. Он должен понимать, что еда нужна для его здоровья. Но не только – рацион влияет и на успеваемость. Доказано, что без достаточного количества белка или железа ребенку сложнее хорошо учиться», – комментирует президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

В России важную социальную задачу по продвижению принципов здорового питания реализует Роспотребнадзор. Для этого в 2019 году был разработан федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография».

Ведется масштабная работа как со взрослым населением, так и с молодежью. Одно из важных направлений деятельности ведомства – создание системы мониторинга за состоянием питания детей и подростков. В 2019 году исследования стартовали в пяти пилотных регионах и были апробированы в 2800 школах. В 2020 году территория исследований школьного питания расширилась и охватила 24 региона Российской Федерации. В период с 2019 по 2021 год были проведены оценка питания обучающихся в 5562 образовательных организациях, анкетирование 92 900 обучающихся начальной, средней и старшей школы вместе с родителями. В 2021 году мониторинг проводился в 49 регионах Российской Федерации, в 2022 году исследования охватили уже 65 регионов.

В России все ученики начальных классов за счет государства получают горячее питание. В целях обеспечения его качества Роспотребнадзор проводит внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов.

Также выпущены «Рекомендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций», регламентирующие нормы горячего питания в школах, и методические рекомендации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», помогающие родителям школьников оценить качество оказываемых услуг питания.

Формирование среды, способствующей повышению информированности молодежи об основных принципах здорового питания, – одно из важных направлений работы Роспотребнадзора. В ходе просветительской работы реализованы различные образовательные проекты для детей: теле- и радиопередачи, мультсериалы, обучающие программы, выставки, открытые уроки и многое другое.

Так, в 2020 году совместно с издательством «Просвещение», Министерством просвещения и АНО «Национальные приоритеты» были разработаны открытые уроки для детей, посвященные основам здорового питания. Материалы размещены на платформе Библиотеки учебных материалов «Московской электронной школы» (МЭШ). Любой педагог может скачать и провести открытый урок по основам здорового питания. Цель занятий – формирование у школьников представления о принципах правильного питания и важности ответственного отношения к своему рациону как неотъемлемому компоненту здорового образа жизни. В 2022 году стартовал образовательный проект «Урок безопасности», адресованный подрастающему поколению. В его подготовке приняли участие эксперты проекта «Здоровое питание» и Группы компаний «Просвещение».

С 2021 года реализуется масштабный партнерский проект вместе со Всероссийским детским центром «Орленок». Специалистами Роспотребнадзора, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и ВДЦ «Орленок» разработана серия пилотных образовательных программ для детей «Основы здорового питания», которые включают обучающие лекции, кулинарные мастер-классы, фестиваль-конкурс «Национальная кухня России», образовательные стажировки с возможностью изучения правил составления здорового рациона и выбора качественной и безопасной продукции, а также встречи с амбассадорами и экспертами проекта. Обучение по программе уже прошли более 50 тысяч детей со всей России, общий охват аудитории превысил 1 млн.

Кроме того, Роспотребнадзор совместно с ВГТРК и детским телеканалом «Карусель» подготовил несколько циклов обучающих мультфильмов о правильном питании. Это веселые ролики для самых маленьких, в доступной игровой форме представляющие основы составления здорового рациона детей. Также на «Детском Радио» регулярно выходит в эфир цикл программ «Скатерть-самобранка», посвященных тематике полезного питания. Эксперты «Центра гигиенического образования населения» Роспотребнадзора создали анимационный образовательный сериал на тему здорового питания для подростков «Ваня и Гоша» (24 серии).

В 2019 году создан и развивается портал здоровое-питание.рф, где каждый может найти самую актуальную, проверенную научными экспертами информацию о здоровом образе жизни. В 2022 году открыт новый раздел «Азбука здорового питания». Это комплексный развлекательно-познавательный онлайн-ресурс для детей разных возрастных групп (дошкольники, школьники, старшие школьники / тинейджеры) и их родителей с верифицированной информацией по здоровому питанию и его основным правилам, поданной в доступной, игровой, интерактивной форме и собранной по принципу «обучение в процессе игры». Детям доступны развлекательные тесты, позволяющие легко освоить правила здорового питания. Родителей ждут материалы, которые помогут выбрать полезные продукты, составить оптимальный рацион для ребенка и организовать режим питания. Также начал работу раздел «Ваши отношения с едой», посвященный профилактике и лечению расстройств пищевого поведения, в том числе у детей и подростков.

Во Всемирный день ребенка на портале здоровое-питание.рф читателей ждут подборка материалов о составлении сбалансированного детского рациона, о вреде фастфуда и опасности детского ожирения, полезные советы и поздравления от амбассадоров и экспертов проекта. Рецепты простых и полезных блюд для детей будут размещены в разделе сайта «Книга рецептов – готовим вместе».

Более подробную информацию, как и рекомендации Роспотребнадзора по детскому питанию, можно получить на сайте здоровое-питание.рф, а также на наших страницах ВКонтакте, Одноклассники и в Telegram-канале.