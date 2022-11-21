Треть европейцев принимают антибиотики без назначения врача

Всемирная организация здравоохранения рассказала, что ежегодно более 35 000 человек умирают в результате инфекций, которые не поддаются лечению антибиотиками. Фото: Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения рассказала, что ежегодно более 35 000 человек умирают в результате инфекций, которые не поддаются лечению антибиотиками. Между тем, только две трети людей во многих европейских странах принимают антибиотики по рецептам. А треть использует остатки (что строго запрещено) или покупает антибиотики без назначения врача. Ранее эксперты считали, что таких нерадивых людей не более 10 процентов, но не 30...

- Когда антибиотики используются слишком много, слишком долго или когда они не нужны (например, при вирусных заболеваниях — прим. Ред.), бактерии могут стать устойчивыми к ним, - объясняет доктор Данило Ло Фо Вонг, региональный советник ВОЗ по контролю устойчивости к противомикробным препаратам. - В будущем нас могут ждать вспышки инфекций мочевыводящих путей, которые могут снова стать неизлечимыми. А операции или химиотерапия и вовсе слишком опасными для выполнения.

Данные опроса, который был проведен в 14 странах Европы, включая Белоруссию, Армению, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан (но не Россию), тоже не порадовали: 60% людей не знают, что при вирусных инфекциях антибиотики не нужны. При этом уверены, что они эффективным против любой простуды.

«Во время ОРВИ антибиотики не помогут вам, но их использование может привести к развитию устойчивости к антибиотикам и стать проблемой для вас и для кого-то другого», - предупреждает Данило Ло Фо Вонг.