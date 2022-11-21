Покупатели заводских деревянных домов получат скидку в 10% от их стоимости

На предоставление субсидий правительство обещает ежегодно выделять не менее 300 млн.рублей. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство решило подстегнуть спрос на деревянные дома заводского изготовления. Для этого их производство будет субсидироваться. Производители домов получат помощь о государства, а покупатели - скидки.

Как рассказал в понедельник на совещании со своими заместителями премьер Михаил Мишустин, правительство подготовило постановление о порядке предоставления субсидий производителям деревянных домов. Чтобы получить федеральную субсидию, нужно будет поучаствовать в конкурсе министерства промышленности и торговли. Правда, допустят к конкурсу не всех. Для этого предприниматели должны выполнить ряд условий. Прежде всего, цена заводского деревянного дома должна быть не более 3,5 млн рублей, а производственные мощности предприятия должны находиться в России. Второе условие: покупатели таких домов должны получить скидку до 10% от стоимости. А чтобы скидка не оказалась пустым звуком, она должна быть зафиксирована в договоре с покупателем.

На предоставление субсидий правительство обещает ежегодно выделять не менее 300 млн.рублей.

- Такие меры дадут людям больше возможностей для приобретения собственного жилья и поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах, - сказал Михаил Мишустин.

Мишустин напомнил, что ранее кабмином были запущены льготные ипотечные программы в том числе на строительство индивидуальных домов.

- Важно снижать издержки на квадратный метр, чтобы граждане могли купить недорогое жилье и на рынке сохранялся спрос на продукцию строительной отрасли, - сказал премьер.

На совещании у премьера также обсуждался ремонт и строительство школ. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в 2023 году программа капитального ремонта школ продолжится. Из казны на это выделят почти 67 млрд.руб. Благодаря этому к следующему сентябрю в России будут отремонтированы еще более 1,5 тысячи школ. Для сравнения, в этом году после капремонта открылись 1049 школ. Выслушав доклад Голиковой, Мишустин отметил, что от того, в каких условиях учатся дети и работают учителя, зависит развитие всей страны.