ВКонтакте проведет турнир по кикеру для IT-компаний

Социальная сеть совместно с Федерацией спортивного кикера России проведет специальный собственный турнир по настольному футболу “Кубок ВКонтакте”

В турнире смогут принять участие команды, состоящие из сотрудников IT-компаний – для этого нужно подать заявку в сообществе федерации. Спортивный турнир стал одним из этапов программы поддержки набирающих популярность видов спорта.

“IT Kicker CUP” пройдет в офисах ВКонтакте в Москве и Санкт-Петербурге 18 декабря. От каждой компании заявку может подать только одна команда в каждом городе, состоящая из 6-8 игроков любого уровня подготовки. Участников ждут соревнования в разных форматах настольного футбола: одиночки, пары, смешанные пары. Помимо самих игр участники смогут пообщаться с коллегами по индустрии в формате чилаут-нетворкинга в специальной зоне.

Победитель турнира получит кубок и профессиональный кикерный стол с возможностью нанесения собственного дизайна. А занявшие второе и третье места команды смогут заказать уникальные комплекты формы с собственным дизайном.

Количество мест на турнире ограничено, но те, кто не попадут на турнир, смогут наблюдать за ходом событий благодаря прямой трансляции с мест проведения игр.

Для турнира кикер был выбран не случайно – среди IT-коммьюнити наибольшее число активных игроков, спорт пользуется большой популярностью в компаниях для тимбилдинга и передышки во время работы. Профессиональное сообщество настольного футбола в России насчитывает около 500 игроков, при этом казуальных любителей гораздо больше – по примерным подсчетам ФСК в кикер регулярно играет несколько десятков тысяч человек. Настольный футбол стремится стать профессиональным видом спорта в России.