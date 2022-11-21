Простушка Водянова, неузнаваемая Собчак и Нагиев без шеи: показываем, как выглядели бы растолстевшие звёзды

Наталья Водянова, 40 лет Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Мы никогда не видели их с лишними килограммами: телеведущие, спортсмены, супермодели и артисты всех мастей держат себя в черном теле ради народной любви. Но с легкой руки дизайнера KP.RU годы аскезы оказались разрушены в одночасье. Наш очередной беспощадный эксперимент показал, как могли бы выглядеть звезды-худышки и подтянутые фитоняшки, будь они на пару-тройку размеров крупнее.

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА, 40 лет

Челка и килограммы - вот они, убийцы модельной харизмы. Ни тебе инопланетных широко расставленных глаз, ни пухлых губ, ни бледной прозрачной кожи, которая светится от недоедания: с румяными щечками супермодель превратилась в рядовую сотрудницу отдела кадров, готовую к трудовым подвигам. Такая точно не рухнет в обморок от работы!

АНДРЕЙ МАЛАХОВ, 50 лет

Какая милая тетенька этот известный дяденька! Любимцу публики определённо нельзя поправляться, иначе домохозяйки отвернутся от экранов. Развлекательное телевидение в этом году, конечно, потрепало, но не настолько же…

Какая милая тетенька этот известный дяденька! Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

АЛИНА ЗАГИТОВА, 20 лет

Нет, с такими щеками тулупов не навертишь. Боярыня, конечно, бровьми союзна, но со льда Алину пока не отпускали: даже после завершения карьеры поклонники ждут её в популярных ледовых шоу. Так что плюшки в сторону!

Нет, с такими щеками тулупов не навертишь Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

КСЕНИЯ СОБЧАК, 41 год

Хотели увидеть добрую Собчак? - Пожалуйста! С подкожным жирком Ксения растеряла всю свою стервозность. Так может, давно надо было её подкормить..?

Хотели увидеть добрую Собчак? - Пожалуйста! Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ДМИТРИЙ НАГИЕВ, 55 лет

Фирменный нагиевский прищур уже не тот: растолстевший телемачо высматривает не очередную юбку, а чем бы подкрепиться. Кстати, на экранах ведущий не появляется с февраля, и если заедает стресс, может выглядеть примерно так же.

Фирменный нагиевский прищур уже не тот Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА, 51 год

Знаменитая архитектура лица с точеным носом и высокими скулами, которой звезда так гордится, рассыпалась на глазах. А ведь её Кудрявцева бережет не только ради выгодных ракурсов, но и на радость мужу, который младше аж на 16 лет.

Знаменитая архитектура лица с точеным носом и высокими скулами, которой звезда так гордится, рассыпалась на глазах Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ГРИГОРИЙ ЛЕПС, 60 лет

Херувим уже не тот… С лишним весом шансонье стал рыхлым и обрюзгшим, словно всю жизнь пил и плотно закусывал. А ведь Григорий Викторович давно бросил вредные привычки: рюмка водки у него теперь только на сцене, а не на столе.

Херувим уже не тот Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН, 62 года

Не вешать нос, гардемарины! Ведь это просто эксперимент. Размер XXL подарил Харатьяну массивную щекошею и почему-то усишки - вот такая беспощадная пенсия…

Не вешать нос, гардемарины! Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ПАВЕЛ ВОЛЯ, 43 года

То ли Воля, то ли не Воля… Если бы на сцену «Comedy Club» вышел такой уютный острослов, это уже была бы «Смехопанорама». Без работы комик точно не останется, а вот за личную жизнь переживаем: едва ли фанатично тренирующаяся Ляйсан Утяшева станет терпеть раздобревшего мужа.

То ли Воля, то ли не Воля Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА, 56 лет

Главная стабильность вечерних новостей за последние 25 лет - лицо ведущей, на которое земные законы словно не действуют. Но если бы дурные вести Андреева заедала шоколадками и пропускала тренировки любимой йоги, мужская аудитория Первого могла бы серьёзно поредеть…