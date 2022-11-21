Простушка Водянова, неузнаваемая Собчак и Нагиев без шеи: показываем, как выглядели бы растолстевшие звёзды

Наталья Водянова, 40 лет
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Мы никогда не видели их с лишними килограммами: телеведущие, спортсмены, супермодели и артисты всех мастей держат себя в черном теле ради народной любви. Но с легкой руки дизайнера KP.RU годы аскезы оказались разрушены в одночасье. Наш очередной беспощадный эксперимент показал, как могли бы выглядеть звезды-худышки и подтянутые фитоняшки, будь они на пару-тройку размеров крупнее.
Челка и килограммы - вот они, убийцы модельной харизмы. Ни тебе инопланетных широко расставленных глаз, ни пухлых губ, ни бледной прозрачной кожи, которая светится от недоедания: с румяными щечками супермодель превратилась в рядовую сотрудницу отдела кадров, готовую к трудовым подвигам. Такая точно не рухнет в обморок от работы!
Какая милая тетенька этот известный дяденька! Любимцу публики определённо нельзя поправляться, иначе домохозяйки отвернутся от экранов. Развлекательное телевидение в этом году, конечно, потрепало, но не настолько же…
Какая милая тетенька этот известный дяденька!
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Нет, с такими щеками тулупов не навертишь. Боярыня, конечно, бровьми союзна, но со льда Алину пока не отпускали: даже после завершения карьеры поклонники ждут её в популярных ледовых шоу. Так что плюшки в сторону!
Нет, с такими щеками тулупов не навертишь
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Хотели увидеть добрую Собчак? - Пожалуйста! С подкожным жирком Ксения растеряла всю свою стервозность. Так может, давно надо было её подкормить..?
Хотели увидеть добрую Собчак? - Пожалуйста!
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Фирменный нагиевский прищур уже не тот: растолстевший телемачо высматривает не очередную юбку, а чем бы подкрепиться. Кстати, на экранах ведущий не появляется с февраля, и если заедает стресс, может выглядеть примерно так же.
Фирменный нагиевский прищур уже не тот
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Знаменитая архитектура лица с точеным носом и высокими скулами, которой звезда так гордится, рассыпалась на глазах. А ведь её Кудрявцева бережет не только ради выгодных ракурсов, но и на радость мужу, который младше аж на 16 лет.
Знаменитая архитектура лица с точеным носом и высокими скулами, которой звезда так гордится, рассыпалась на глазах
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Херувим уже не тот… С лишним весом шансонье стал рыхлым и обрюзгшим, словно всю жизнь пил и плотно закусывал. А ведь Григорий Викторович давно бросил вредные привычки: рюмка водки у него теперь только на сцене, а не на столе.
Херувим уже не тот
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Не вешать нос, гардемарины! Ведь это просто эксперимент. Размер XXL подарил Харатьяну массивную щекошею и почему-то усишки - вот такая беспощадная пенсия…
Не вешать нос, гардемарины!
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
То ли Воля, то ли не Воля… Если бы на сцену «Comedy Club» вышел такой уютный острослов, это уже была бы «Смехопанорама». Без работы комик точно не останется, а вот за личную жизнь переживаем: едва ли фанатично тренирующаяся Ляйсан Утяшева станет терпеть раздобревшего мужа.
То ли Воля, то ли не Воля
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
Главная стабильность вечерних новостей за последние 25 лет - лицо ведущей, на которое земные законы словно не действуют. Но если бы дурные вести Андреева заедала шоколадками и пропускала тренировки любимой йоги, мужская аудитория Первого могла бы серьёзно поредеть…
Главная стабильность вечерних новостей за последние 25 лет - лицо ведущей
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН