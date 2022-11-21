Ученые доказали, что переставлять с утра будильник, чтобы поспать ещё 5 минут - полезно

Учёные избавили от мук совести всех, кому сложно рано вставать. Но назвали будильник злом, нарушающим биохимию мозга Фото: Евгения ГУСЕВА

Что, уже семь? Ну, еще пять минут. Опять будильник? Нееет, я ещё две минуты посплю.

Если вы ведёте такие переговоры с будильником по утрам, можете выдохнуть. Во-первых, вы не одиноки. Больше половины взрослых людей (57%) не просыпаются после первого сигнала, переставляют будильник по несколько раз. А во-вторых, это не такая уж вредная привычка, как считалось раньше. Учёные из Университета Нотр-Дам в штате Индиана (США) реабилитировали утреннее «досыпание».

Собственно, в чем вред? Медики и сомнологи были уверены, что звенящий каждые пять минут будильник сбивает естественные циклы сна. Человек уже проснулся, но тут же задремал снова - и организм начинает новые цикл сна, который, по идее, должен длиться около полутора часов. Через несколько минут снова трезвонит - и опять пробуждение, а если не встал, то начало нового цикла сна, который тоже прервётся через пару минут.

Однако это теоретические рассуждения, серьезных исследований многократного пробуждения до сих пор не было, осознали учёные из Индианы во главе с неврологом Стефеном Мэттингли. И решили исправить упущение.

В эксперименте участвовали 450 человек, мужчин и женщин разного возраста. Время пробуждения и фазы сна отслеживали с помощью умных часов, также участники регулярно отвечали на вопросы учёных. Многие из них честно признались, что по утрам любят досыпать и переставлять будильник. Женщины делают это вдвое чаще, чем мужчин. Молодежи - чаще, чем пожилые люди. А совы чаще, чем жаворонки. Ещё одна закономерность - чем меньше физической активности днём (ее фиксировали те же умные часы), тем больше вероятность, что с утра будет тяжело проснуться,

Первый вывод: проблема вовсе не в нескольких будильниках, а в том, что большинство людей в принципе мало спят и страдают от хронического недосыпа. Конечно, им сложно вставать с утра. И если чем и надо заниматься, так это налаживать режим сна и лечить бессонницу.

- В идеале надо спать столько, чтобы просыпаться вообще без будильника, потому что выспался и отдохнул, - советует Мэттингли. Кто бы спорил!

Второй вывод: нет никакой связи между тем, сколько раз звенел будильник, прежде чем его хозяин оторвался от подушки, и тем, как человек будет себя чувствовать в течение дня.

И третий - у досыпания есть плюсы.

- Это как со стрессом: стресс - не всегда плохо, иногда он полезен, активизирует резервы организма. Для всего есть время и место, - объясняет Мэттингли.

Если человек просыпается долго, с помощью нескольких будильников, то когда он физически встанет с кровати, скорее всего, будет уже более бодрым и активным, чем если бы вскочил бы сразу после первого звонка.

- Это важно, например, если надо сразу садиться за руль и быть бдительным на дороге. И уменьшает зависимость от кофеина, - приводит примеры учёный.

А как же фазы сна? Нарушает их будильник? Да. Но он это делает в любом случае, один раз трезвонит или пять (хотя сейчас есть интеллектуальные будильники с трекерами сна, но далеко не все ими пользуются).

- Когда вы просыпаетесь во время фазы быстрого сна (она же REM-фаза, во время которой мы видим самые яркие сны), ваш мозг уже находится на пути к полному пробуждению. Уровни гормонов на этом этапе отличаются по сравнению с фазой глубокого сна. Если мы просыпаемся естественным образом, без будильника, тело испытывает лёгкий стресс перед пробуждением. Это нормально, такая физиологическая реакция способствует тому, что человек чувствует себя бодрым, когда просыпается. Просыпаться по будильнику - значит просыпаться с нарушенной биохимией мозга, это удар для организма, - не радует Стефен Мэттингли.

Вопрос только в том, как эти знания совместить с реальной жизнью - и не опаздывать в школу и на работу.