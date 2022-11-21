От кухни до производства: как из садовых котят выросла компания федерального масштаба

Фото: из личного архива

Руководитель волгоградской компании «Сад радости» Ольга Ермаченко 12 лет назад организовала семейное производство различных элементов декора для общественных парков, пространств и частных садов. Они делают световые проволочные украшения и скульптуры из полимерного мрамора. А еще они выпускают садовую мебель. Ольга рассказала, как им удалось не только удержать компанию на плаву в непростые ковидные годы, но и расширить ассортимент товара.

ЕЖИКИ НА БАТАРЕЯХ

Конец 2000-х был непростым, все переживали последствия мирового финансового кризиса, который случился в 2008 году. В 2009 Ольга родила второго ребенка и задумалась, как выживать дальше и как ставить семью на ноги в такой непростой ситуации. Средств заработанных мужем на все не хватало. И тогда родилась идея - мастерить садовые фигуры. Собрали семейный совет и постановили, что «бизнесу – быть». При этом финансовые сложности и экономические неурядицы, конечно, пугали. У Ольги уже был опыт продаж, до этого она занималась реализацией водяных фильтров и уже тогда поняла, что владельцы домов любят украшать свои придомовые участки садовыми фигурами. Ольга, ее муж и сестра изучили новое дело, как говорится, с нуля. Собрали всей семьей 60 тысяч рублей и купили три силиконовые формы, которые заказали в компании из Белоруссии.

Фото: из личного архива

«Первые два месяца мы смешивали гипс с водой в кастрюлях и отливали формы на кухне. Делали фигурки котиков и ежиков, которыми были уставлены все батареи в квартире. Там же их красили кисточками, муж лакировал в гараже, а потом вместе с сестрой развозили фигуры по магазинам нашего города», – с улыбкой делится своими воспоминаниями бизнес-вумен Ольга Ермаченко.

Трудолюбие и удача сделали свое дело – за год их заказчиками стали более 30 оптовиков. Появились новые пожелания, начали расширять ассортимент и даже принимать участие в садовых выставках. На одной из них и получили новый запрос на изготовление топиарных фигур. Сказано – сделано, освоили новый метод. Далее стали изготавливать и световые фигуры.

БИЗНЕС НА ОЛЕНЯХ

Постепенно начали расширять ассортимент и создавать собственное производство. Сейчас они выпускают продукцию по семи направлениям. Особенно популярны среди заказчиков стали фигуры оленей из проволоки, какие нередко можно встретить в зарубежных фильмах о Рождестве.

«После февральских событий этого года с нами связались представители Leroy Merlin по вопросу возможного сотрудничества. Они посетили наше небольшое производство, чтобы познакомиться с продукцией и оценить наши возможности, – рассказывает Ольга. – Они заинтересовались нашей мебелью и фигурами, и мы заключили договор. После этого наша продукция стала доступна покупателям сети», - рассказала Ольга.

Фото: из личного архива

Повышенный спрос на товар поставил вопрос о повышении производительности. Решили автоматизировать производство и за счет этого увеличить выпуск продукции. Однако для этого стали нужны финансы. Для того, чтобы реализовать все задуманное, Ермаченко обратилась в МСП Банк за поддержкой на приобретение проволокогибочного станка 3D. Заявку на кредит банк одобрил в экспресс формате под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП и Ольге выдали 4,4 млн рублей сроком на 3 года в рамках программы стимулирования кредитования. Теперь на этом станке они делают 50 оленей в день, вместо двух, которые раньше варили сварщики. «Выхлоп» увеличился в 25 раз, а затраты снизились. Ведь сварщикам нужно было платить зарплату и налоги на них.

««Зонтичные» поручительства дают возможность привлекать кредитные средства микро-, малым и средним предприятиям. В этом случае 50% риска на себя берет Корпорация МСП. Это поручительство выдается в одном окне банка вместе с кредитом, что позволяет в два раза сократить срок предоставления документов и соответственно кредита», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

КСТАТИ

Получить «зонтичное поручительство» не так уж и трудно. Главное, соответствовать требованиям: не было нарушений условий и порядка предоставления господдержки субъектов МСП либо с момента последнего нарушения прошло не менее 3-х лет; не осуществляется добыча и/или реализация полезных ископаемых; заемщик не находится в процессе банкротства; в группе нет компаний с выручкой более 2 млрд рублей; у заемщика отсутствуют непогашенные просроченные платежи перед банком.

Фото: из личного архива

ЗАМЕЩАЕМ ИМПОРТ

Экономическая ситуация, которая сложилась в этом году не только в России, но и во всем мире, стала стимулом для поиска дополнительных каналов сбыта продукции. Сработало обычное объявление на Авито о том, что принимают заказы на изготовление на проволокогибочном станке как контрактное производство. Сделали пробную деталь - элемент импортной запчасти для автомобиля - для компании из Самары и дальше все пошло как по маслу. Клиенты довольны, сарафанное радио еще к тому же заработало, мол, делают очень хорошо. Так «Сад радости» стал заниматься производством импортозамещающей продукции. Однако и здесь оказались подводные камни - теперь, чтобы производить товар в нужном объеме понадобились оборотные средства. По договору с Leroy Merlin у субподрядчика должны быть складские остатки, чтобы покрывали объем отгрузки продукции в любом количестве во все магазины сети. В итоге Ольга обратилась в Фонд развития промышленности и получила кредит на сумму 15 млн рублей, что позволило закупить материалы и создать необходимый объем продукции. Сейчас «Сад радости» осуществляет отгрузки в Leroy Merlin еженедельно.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Сейчас в компании «Сад радости» Ольга занимает пост генерального директора, она отвечает за маркетинг и продажи. Ее муж – главный инженер, сестра возглавляет производство. А старшая дочь Ольги развивает экспортное направление. В ближайших планах – расширение ассортимента и производства.

Фото: из личного архива

«Бизнес у нас семейный. Я занимаюсь творческой стороной бизнеса и продажами, за мной дизайн и маркетинг. Сестра отвечает за производство, финансы и отгрузку товара. Муж разрабатывает новые продукты и занимается технологической стороной процесса, автоматизацией производства. Старшая дочь организует участие в международных выставках. Моя мама отслеживает программы государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. Благодаря этому мы стали участниками разных программ», – рассказывает Ольга.

Благодаря поддержке регионального центра экспорта компания участвует в зарубежных выставках, появились экспортные контракты. На данный момент компания занимает площадь в 10 тысяч кв. метров, имеет восемь направлений деятельности, ее продукция поставляется в крупные сети Hoff и Leroy Merlin, продается на маркетплейсах, и экспортируется в восемь стран.

Фото: из личного архива

«Я помню, как мы сидели семьей на кухне после первой продажи нашей продукции на 10 тысяч рублей и мечтали, что вот будет время, и наши изделия можно будет увидеть во всех магазинах города! А сейчас нашу продукцию можно приобрести не только в России, но и за рубежом», – с радостью делится Ольга Ермаченко.

Она понимает, как важно в современном мире сделать компанию более технологичной, это поможет производить больше при минимальном расширении штата сотрудников. Но главное, уверена предприниматель, – это дарить людям положительные эмоции.

Фото: из личного архива

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