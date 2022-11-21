Cуперцены на смартфоны Infinix в Черную пятницу – cейчас или никогда!

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Напомним, что Infinix – это международный технологический бренд, входит в холдинг Transsion и вот уже более года активно развивается в России. Мы знакомили вас и их устройствами, и сейчас самое время приобрести устройства по очень выгодной цене. Выбираете ли вы телефон в подарок близким или пришло время обновить девайс для себя любимого – Infinix предлагает широкий выбор устройств на любой вкус и кошелек. Неизменными остаются действительно привлекательные цены, ведь такие скидки, достигающие 40%, возможны только на Черную пятницу!

Особенно приятные новости Infinix приготовила для поклонников высокопроизводительной линейки NOTE, которая отличается надежностью, высокими техническими характеристиками и привлекательным дизайном. Один из флагманов компании – Infinix NOTE 12 VIP – с быстрой зарядкой 120 Вт, частотой обновления экрана 120 Гц доступен всего за 19 990 рублей вместо 32 990 рублей. Для тех, кто мечтал о сверхмощном производительном смартфоне, заряжающемся всего за 17 минут, настал уникальный шанс.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Это мощный смартфон с 8 Гб встроенной памяти с возможностью ее разширения до 13 Гб для плавной бесперебойное работы. Infinix NOTE 12 VIP станет также отличным решением для игр и с легкостью потянет не только PUBG Mobile, Standoff 2, но и самые высокоресурсные, как Genshin Impact, на максимальных настройках. Оперативная память на 256 Гб идеально подойдет для хранения большого объема фото- и видеоархивов. Тройная камера на 108 Мп обеспечит прекрасные фотографии днем и ночью. Смарифон сделан стильно и лаконично и станет прекрасным дополнением самого изысканного образа.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Еще одна популярная новинка – Infinix NOTE 12 2023 (G99) – с новейшим высокопроизводительным процессором Helio G99 доступна всего за 12 990 рублей. Обычная цена такого смартфона составляет 19 990 рублей. Пользователям придется по вкусу стильный дизайн с закругленными краями, благодаря чему он удобно лежит в руке. Матовая задняя поверхность совершенно не оставляет отпечатки пальцев. Круглый блок камер расположен на глянцевой вставке, придаваю смартфону дополнительную элегантность.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Note 12 2023 имеет яркий AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и встроенную память на 8 Гб с возможностью расширения до 13 Гб для уверенной работы под высокими нагрузками. У смартфона хорошая автономность благодаря аккумулятору на 5000 мАч и быстрой зарядке, позволяющей полностью заполнить батарею с 0 до 100% за 90 минут. В NOTE 12 2023 (G99) есть камера на 50 Мп для хороших снимков и 128 Гб встроенной памяти для их хранения. Если же есть потребность в профессиональной камере, то можно остановить свой выбор на NOTE 12 PRO.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Имея идентичный внешний вид и технические характеристики предыдущей модели, PRO-версия предлагает камеру на 108 Мп и более объемную встроенную память на 256 Гб. При этом неизменной остается привлекательная цена – 16 990 вместо обычных 24 990 рублей.

Для тех, кто ищет недорогой смартфон начального уровня, рекомендуем обратить внимание на Infinix SMART 6 PLUS за 5 990 рублей вместо обычных 9 990 рублей. SMART 6 PLUS имеет большой экран и оптимальную производительность для своего сегмента. Емкая батарея 5000 мАч и функция «Марафонская выносливость» обеспечивают долгую и надежную работу устройства. В телефоне есть возможность расширения встроенной памяти до 4 Гб.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Большой 6,82-дюймовый HD+ дисплей гарантирует качественное изображение. Если же нужен смартфон начального игрового сегмента с более высокими характеристиками, Infinix предлагает обратить внимание на новинку HOT 20i с 6,6-дюймовым дисплеем с максимальной яркостью в 500 нит. Данная модель имеет игровой процессор начального уровня – Helio G25, до 7 Гб расширенной оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Основная камера на 13 Мб позволяет делать хорошие фотографии. Самое главное – цена, ведь HOT 20i доступен всего за 7 990 вместо обычных 11 990 рублей.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

В зависимости от ваших предпочтений и потребностей, во время Черной пятницы каждый сможет выбрать оптимальный смартфон от Infinix для себя и своих близких по гарантированно выгодной цене. Такое бывает только раз в году – не упустите!