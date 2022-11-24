По витамину нам с тобой – дадим зимой простуде бой!

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О пользе правильного питания наслышан, наверное, каждый. Казалось бы, все просто -ешь полезные продукты, рекомендованные специалистами-диетологами, и будешь здоров и бодр. На деле же все намного сложнее.

Как утверждают ученые, современному человеку требуется все меньше энергии получать из пищи, а вот потребность в витаминах и минералах остается, по-прежнему, на очень высоком уровне. В результате, потребляя даже правильную и здоровую еду, человек часто страдает от нехватки полезных микроэлементов и даже не догадывается об этом, ведь организм начинает подавать сигналы о дисбалансе далеко не сразу.

Если же человек сам понимает, что его питание недостаточно полноценно и разнообразно, овощи и фрукты он ест не каждый день, то полезных микроэлементов его организм недобирает почти наверняка.

Однако расстраиваться из-за невозможности составить идеальный рацион не стоит. Витаминно-минеральные комплексы помогают сбалансировать соотношение полезных микроэлементов и «добрать» организму то, что он недополучает с пищей.

Как подобрать витамины

Самый правильный вариант подобрать витаминный комплекс для себя – обратиться к врачу, который на основе результатов анализов выявит дефицит тех или иных витаминов и минералов, после чего порекомендует подходящий комплекс. Однако если бегать по поликлиникам времени и желания нет, во всем можно разобраться самостоятельно.

Самое важное – понять, какие витамины совестимы друг с другом, а какие - нет. Да-да, некоторые витамины не усваиваются, если их принимать одновременно, а вот другие, наоборот «дружат» и усиливают действие друг друга. Так, В2 дополняет и активизирует В6, витамин С является природным катализатором для А и Е, а витамин Е препятствует окислению витамина А. Кроме того, витамин С способствует накоплению фолиевой кислоты (витамина В9) в тканях, препятствуя его выведению. Хорошая совместимость витаминов способна обеспечить суточную потребность организма. Именно поэтому необходимо убедиться, что в выбранном витаминно-минеральном комплексе, компоненты подобраны с учетом сочетаемости друг с другом, а дозировки учитывают суточные нормы потребления.

Баланс витаминов и минералов – преимущество комплексных препаратов

Все мы задумываемся о собственном здоровье, стараемся, как можем, поддерживать свой организм, но так часто не хватает времени на прогулки на свежем воздухе, на приготовление правильной пищи. Порой составить здоровый рацион из свежих продуктов оказывается дорого и долго. И тогда мы начинаем искать возможность «поддержать» организм другими способами. К примеру, идем и покупаем витамины в аптеке. Многие вообще берут в привычку пропивать витамины дважды в год: осенью, в период простуд, и весной, после зимнего авитаминоза.

Чтобы витамины усвоились, и мы добились желаемого эффекта, можно покупать микроэлементы по отдельности, предварительно изучив их сочетаемость друг с другом, а можно и не принимать целую горсть таблеток и отдать предпочтение уже готовым витаминно-минеральным комплексам.

Традиционно принято считать, что зарубежные препараты лучше. Однако такое мнение ошибочно, ведь существует один интересный нюанс: в зарубежных комплексах не учитываются локальные особенности рациона россиян, нашего климата и потребности людей в микро- и макроэлементах. А вот в отличие от импортных, отечественные препараты учитывают не только совместимость витаминов и минералов, но и особенности проживания и питания населения в России. К примеру, витамины, подходящие именно российским потребителям, производит Компливит и ряд других наших производителей.

Как правило, жители разных климатических поясов нуждаются в определенных витаминах. К примеру, северянам не хватает солнца и витамина D, а у жителей южных широт этого витамина в избытке. Таким образом, важно не просто принимать «какие-то» витамины, а подобрать комплекс, максимально подходящий по всем параметрам, с учетом пищевых привычек, места проживания, ритма жизни и возраста.

Да, при выборе витаминов и минералов действительно необходимо учитывать также возраст, ведь в разные периоды жизни, организм нуждается в особой подмоге. Многие производители указывают на упаковке, для какой возрастной группы они подойдут лучше. Особенно следует обращать внимание на дозировки витаминов для детей, ведь малыш в три года и школьник 7-9 лет имеют разные потребности. В связи с этим ряд отечественных производителей, в частности, Компливит, учитывают особенности как малышей, так и подростков и выпускают витаминные комплексы с маркировками возраста, чтобы правильно подобранные витамины помогали укреплять иммунитет, способствовать лучшей переносимости высоких умственных и физических нагрузок.

Добавим, что особое внимание родителям следует уделить содержанию сахара в витаминах для детей. Если вы беспокоитесь по поводу здоровья зубов, лучше возьмите таблетированные витамины, в них сахара в несколько раз меньше, чем, к примеру, в мармеладных формах.

Выбирая витамины для себя и своей семьи, обращайте внимание на все перечисленные показатели и будьте здоровы!