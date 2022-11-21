Минобороны России сообщило об уничтожении катера с украинскими диверсантами на Днепре

Наши военные разбили на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области

В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр.

Украинские вооруженные формирования продолжают нести потери по всей линии фронта.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о потерях ВСУ в основных районах соприкосновения: на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать, но только потеряли 70-ть убитыми и ранеными, на Купянском уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа, на Красно-Лиманском направлении - более 20-ти военнослужащих.

С личным составом ВСУ сожжены несколько танков и бронемашин.

Тем временем подразделениями ПВО, авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены: пять беспилотников, 11 реактивных снарядов, склад с вооружением и техников в Краматорске, 4 пункта управления ВСУ, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124-х районах.

Генерал-лейтенат Конашенков подчеркнул, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета.

177 - вертолетов.

2543 - беспилотных летательных аппарата.

388 - зенитных ракетных комплексов.

6743 - танка и других боевых бронированных машин.

901 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3607 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7302 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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