Чья она — тот и правит миром: Как Восток и Запад соблазняют Индию в санкционной войне

Индия достаточно самостоятельная держава, которая может себе позволить политику, которую считает нужной Фото: REUTERS

Запада четко гнет линию на «перетягивание» на свою сторону стран, еще не присоединившихся к антироссийским санкциям. И главный объект западного искушения «колеблющихся» - Индия.

С Китаем гораздо проще: он уже объявлен главным врагом, поэтому рассчитывать, что Пекин начнет играть против себя, помогая Вашингтону и Брюсселю бороться с Москвой, по меньшей мере наивно. А вот попытки притормозить сотрудничество с России с Индией, убеждая и принуждая последнюю к поддержке санкционного давления, не прекращаются, даже усиливаются. Могут ли эти попытки принести Западу удачу? С этим вопросом «КП» обратилась к руководителю Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяне Шаумян.

- Как вы считаете, удается Западу сдвинуть Индию на свои позиции?

- Говорить об Индии как о государстве, которое будет строить свои внешнюю политику и взаимоотношения с другими странами под иностранным влиянием, я бы не стала. Это достаточно самостоятельная держава, которая может себе позволить политику, которую считает нужной. Она обязательно будет поддерживать с Западом отношения, но это не означает, что Нью-Дели будет следовать той политике, которую ему попытаются навязать со стороны.

ДОСЛОВНО

«Для нас Россия является надежным, проверенным временем партнером. Любая объективная оценка наших отношений на протяжении десятилетий подтверждает, что наши отношения идут на пользу обоим государствам.»

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым 8 ноября.

- Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, поставки выросли в 3-4 раза. Какую роль играет этот фактор в отношениях наших стран? Это только коммерция?

- Ясно, что для такой страны как Индия проблемы топлива, энергетики играют очень важную роль с точки зрения ее экономического развития, повышения уровня жизни населения. Индия, конечно, пользуется своими возможностями для того, чтобы получать энергоносители по комфортным для нее ценам, но здесь взаимный интерес.

«Скажите, почему, покупая у русских газ, вы якобы не финансируете конфликт (на Украине - Ред.)? Лишь нефть, поступающая в Индию, финансирует его, а не газ, идущий в Европу?» – Европа должна отказаться от представления, что ее проблемы – это проблемы всего мира. На самом деле проблемы мира – это не проблемы Европы».

Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар во время одного из публичных выступлений этим летом в Словакии.

- Реально, что США, как предполагают некоторые эксперты, попытаются перенести часть мощностей из Китая в Индию? При этом даже ссылаются на программу «Производи в Индии».

- Эта программа вряд ли может быть связана с тем, что производится в Китае. Честно говоря, не вижу возможности того, что производственные мощности из Китая могут механически быть переведены в Индию. Индия заинтересована производить как можно больше нужной ей продукции, но вряд ли за счет соседних стран, тем более не всегда дружественных по отношению к Индии. Не будем забывать, что между Индией и Китаем существуют, мягко говоря, определенные проблемы.

- Назначение Риши Сунака премьер-министром Британии повлияет на британо-индийские отношения?

- Веками британцы управляли своей колонией в Индии, а теперь этнический индиец управляет Британией, в этом что-то есть. Но все-таки Сунак родился в Великобритании, образование получал в Оксфорде, он индиец только по этнической принадлежности, а воспитание, образование, политическая ментальность у него - великобританские. Для Индии все же это благоприятный момент. Но чисто внешнего характера. Не думаю, что он повлияет на принципиальные позиции Индии по важнейшим международным проблемам.

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Индия дружит с Россией не потому, что вынуждена, а потому что это отвечает ее интересам. Нью-Дели уверен, что в долгосрочной перспективе сильная и дружественная Россия для Индии и Азии – лучший партнер.

«Бесспорно, военный конфликт – это сейсмическое событие с глубоко идущими последствиями для России, ее ближайших соседей и остальной Европы», – написал бывший индийский советник по национальной безопасности Шившанкар Менон в журнале Foreign Affairs. Но, по его словам, будущее мирового порядка теперь определяется не войнами в Европе, а борьбой за господствующее положение в Азии. Там, где живет большая часть населения планеты и где уже сейчас создается половина мирового ВВП, в ближайшие годы все решит исход борьбы двух супердержав – Китая и США. Европа же, пишет Менон, «второстепенная арена». Главное действие – геополитическая драма нашей эпохи – разыгрывается на азиатской сцене.