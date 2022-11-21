«В текущей ситуации так спокойнее»: аэропорт Шереметьево активно переходит на собственные технологические разработки

Заместитель генерального директора по информационным технологиям Международного аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда»

В рамках Транспортной недели, которая проходит в Москве с 14 по 19 ноября, открытую студию медиагруппы «Комсомольская правда» посетил заместитель генерального директора по информационным технологиям Международного аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин.

«ПОЗВОЛЯЕТ ЗАНИМАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ»

- Дмитрий Анатольевич, в рамках Транспортной недели руководство Шереметьево показывает собственные разработки и внедрения цифровой экосистемы в управление аэропортом. Аэропорт их уже использует?

- Цифровая экосистема сама по себе объединяет целый комплекс продуктов. Нескольких лет мы разрабатывали различные куски этих продуктов. И сейчас все это объединяем в единую экосистему. Из тех блоков, которые мы уже разработали, это система операционного управления аэропортом – AODB – это операционная база данных управления аэропортом, мы ее разрабатываем уже достаточно давно, порядка 20 лет. И эта система позволяет нам занимать лидирующие позиции с точки зрения других аэропортов по пунктуальности полетов. Причем, сейчас в рамках создания экосистемы будет полностью переработана на отечественное программное обеспечение.

Второй блок – это цифровая модель аэропорта. Эту модель мы разрабатываем уже более пяти лет. И она также станет существенной составляющей нашей экосистемы.

Поэтому да, можно сказать, что некоторые существенные части будущей экосистемы мы уже разработали. Они используются в нашей операционной деятельности. И позволяют нам занимать первые места как по качеству обслуживания пассажиров, так и по экономической эффективности.

- А раньше пользовались западными продуктами?

- Да, потому что отечественных продуктов на российском рынке такого масштаба нет. Мы пользовались мировыми известными производителями – «Информ», «Реса», «Амадеус» и так далее. Вот конкретно система управления ресурсами у нас сейчас установлена от компании «Информ». И в рамках создания экосистемы мы эту систему меняем на собственную. Готовим собственный продукт. Учитывая, что мы в нем применяем все современные технологии, наверное, правильнее будет сказать, что мы создаем продукт нового уровня, который существенно обгонит тот, который на текущий момент мы используем.

- А те продукты, которые использовали, они вас чем-то не устраивают? Или вы просто переходите на собственные разработки?

- Конечно, в текущей ситуации так спокойнее жить. Это, конечно, немаловажная составляющая. С другой стороны, текущие продукты имеют достаточно большое наследие. Они разрабатывались более 20 лет назад. И несмотря на то, что ежегодно дорабатывались иностранными производителями, эволюционировали, все равно сохранили корневые элементы IT-архитектуры двадцатилетней давности. Почему-то до сих пор западные производители не сильно торопятся применять новые и современные цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, интернет вещей, микросервисную архитектуру. Конечно, в свой новый продукт мы все эти элементы закладываем. Я считаю, что это позволит нам создать продукт абсолютно нового поколения, который на порядок будет превосходить иностранные аналоги.

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

- Также сегодня на форуме обсуждается роль Индустриального центра компетенций. Чем он мог бы способствовать развитию отрасли?

- За то время, которое прошло с момента создания Индустриальных центров компетенций, мы потратили достаточно много усилий для того, чтобы понять, какие проблемы есть у всех предприятий нашей отрасли. Мы проговорили наши продукты с ключевыми игроками, это крупные аэропорты или крупные аэропортовые холдинги. Проблемы у всех одинаковые. Все использовали иностранные продукты, все видят потенциал применения современных цифровых технологий. Понятно, что не все могут себе позволить, учитывая то, что аэропорты очень разного масштаба. Есть московский авиационный узел, где достаточно крупные предприятия, региональные аэропорты, как правило, поменьше. Но проблемы у всех одинаковые.

Наверное, здесь ключевую роль будут играть именно крупные предприятия, которые возьмут на себя лидерство. И с учетом тех требований, которые есть, в том числе, у региональных аэропортов, создадут тот продукт, который подойдет всем. Именно туда мы и целимся. Продукт будет модульным. Огромное спасибо всем участникам, которые нам рассказывают про свои специфические требования, которые мы, конечно, учтем.

- Отрасль готова объединяться в нынешней ситуации?

- Я считаю, что вполне готова. Наверное, в рамках московского авиационного узла, да, у нас есть определенная конкуренция. Но у нас нет никакой конкуренции с региональными аэропортами.

- Там, как правило, один аэропорт на город…

- …И московские аэропорты им не конкуренты. Поэтому нам нечего делить. Конечно, мы готовы объединяться.