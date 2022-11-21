Россиянам разрешили не платить за вывоз мусора в квартире, где никто не живет

Зачастую получалось так, что граждане оплачивали вывоз мусора дважды Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В правила оплаты вывоза мусора для жителей многоэтажек внесены изменения. Теперь разрешено делать перерасчет этой платы в тех случаях, когда из квартиры временно все куда-то уехали. И по этой причине, понятно, нет там и мусора.

Понятно-то понятно, но до сих пор вывоз ТКО (так официально называется мусор — твердые коммунальные отходы) был включен в услуги, за которые граждане обязаны платить и при пустующем жилище. Наравне, например, с отоплением — его в большинстве случаев при отъезде действительно невозможно выключить в отдельно взятой квартире, так устроены наши стояки.

Зачастую получалось так, что граждане оплачивали вывоз мусора дважды. Например, если в собственности две квартиры, одна из которых пустует (жизненные ситуации разные — не всем удается «лишнее» жилье сдать). Или самый характерный вариант — есть квартира и дача. И за вывоз мусора надо платить одновременно и там, и там (садоводческие товарищества в свете мусорной реформы теперь это тоже делать обязаны), хотя находятся люди определенно не в двух местах сразу. Это вызывало недоумение, особенно у пожилых людей, — несправедливо!

Теперь постановлением правительства закреплена возможность перерасчёта платы за вывоз бытовых отходов для всех жителей многоквартирных домов, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой. Как и в случае с другими коммунальными услугами (см. «Напоминалку «КП»), перерасчет можно просить, если вы отсутствуете в квартире более пяти дней. Для этого надо написать заявление в свою управляющую компанию и приложить подтверждающие отсутствие документы (самолетные посадочные талоны, счета из отеля, справку из больницы или санатория — в случае длительного лечения, из консульского учреждения — при пребывании за рубежом, от уполномоченного лица садоводческого товарищества и т. п.).

Как объясняется на сайте правительства, возможность перерасчета получат как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчёта учитывается площадь жилых помещений.

- О необходимости принятия этого постановления говорили несколько лет. Это особенно важно для тех регионов - это Москва, Московская область, часть территории Самарской области и т. п. - где плата за вывоз отходов берется не по количеству проживающих, а по количеству квадратных метров квартиры. Раньше там уменьшить размер этой платы было невозможно ни при каких обстоятельствах, - объясняет заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Сколько реально можно сэкономить? Скажем, в Москве плата за вывоз мусора — 7,27 руб. с квадрата общей площади. Со среднестатистической 45-метровой квартиры набегает в месяц порядка 330 рублей. Если семья четыре-пять месяцев безвылазно живет на даче, а городское жилище пустует, экономия может составить 1200-1500 рублей. Вроде бы немного. Но, во-первых, для пенсионеров и это деньги. А во-вторых, никто не будет подавать заявление о перерасчете только платы за мусор, обычно его подают сразу на все услуги, по которым можно просить перерасчет (см. «Напоминалку «КП») - а это уже могут быть более существенные цифры. Ну и наконец, никто не обещает, что в перспективе плата за мусор не будет расти.

Кроме того, возможны ситуации, когда жилье простаивает и более длительное время. Например, наследственные квартиры, новые собственники которых не хотят жить вместе, но и договориться о судьбе жилья не могут. А плата за коммуналку, включая мусор, тем временем капает. Или когда владельцы жилья находятся в другом городе или стране, а сдать или продать квартиру не могут или не хотят.

Пока, правда, бежать и требовать перерасчета рано. Новые правила заработают с 1 марта 2023 года. Под следующий дачный сезон.

НАПОМИНАЛКА «КП»

За какие услуги и когда можно требовать перерасчет, если вы в отъезде

Это:

- газоснабжение

- холодное и горячее водоснабжение

- водоотведение (канализация)

- электроснабжение

Важный нюанс — сейчас просить перерасчет по причине отсутствия жильцов можно только в том случае, если на соответствующие услуги не установлены квартирные счетчики и их в конкретном доме технически невозможно установить. Не пугайтесь, это не такая уж редкая ситуация, и причина может быть не только в ветхости коммуникаций, но и в особенностях их конструкции. Критерии возможности или невозможности прописаны в приказе Минстроя от 28 августа 2020 года. Подтверждает «техническую невозможность» акт обследования, который обычно составляет управляющая компания.

Чтобы сделали перерасчет платы за мусор, такой акт не нужен — это особо отмечается в новом постановлении.