Итоги шестого Национального рекламного форума: радикальные перемены и новые перспективы

С 10 по 11 ноября в Москве прошел шестой Национальный рекламный форум (НРФ’6)

Участники форума сосредоточились на обсуждении самых глобальных вызовов в работе индустрии и определили перспективы национальных компаний на российском рынке. Идеи деловой программы Форума оказались настолько актуальными для бизнес-сообщества, что ежедневно площадку НРФ посещали около 3000 человек.

Стратегические сессии: самое важное

Проведение НРФ’6 стало значимым событием для рынка рекламы в текущих условиях: антикризисный характер мероприятия позволил сосредоточить внимание игроков отрасли на решениях и возможностях для формирования нового вектора развития индустрии. В первую очередь, необходимо обратить внимание на актуализацию федерального закона «О рекламе», о чем заявила Карина Таукенова, заместитель руководителя ФАС России. По словам представителя ФАС, отраслевой закон требует корректировок, так как с момента его принятия прошло 27 лет. При этом любые правовые изменения необходимо обсуждать с бизнесом, чтобы они могли приносить пользу отрасли.

Заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Людмила Смирнова отметила, что на ТВ пришли совершенно новые рекламодатели, ранее на нем не размещавшиеся: «Аудитория привыкла к определенным элементам лайфстайла, и с их уходом сейчас рассматривает варианты замены. Отвечая на этот запрос, рекламодатели задействуют новые способы продвижения: они озабочены не только охватом, а достижением большей аффинитивности».

Специфика текущего кризиса открывает новые возможности. Президент группы «Игроник» Никита Пипко убежден, что работоспособность и быстрая реакция — это те качества, которые помогут участникам бизнес-сообщества сохранить свое присутствие в индустрии. Павел Тулубьев, коммерческий директор МегаФон, верит, что потенциал рекламного российского рынка заложен в 2024 году за счет внутренних кадровых возможностей: специалисты по маркетингу из ТОП-западных компаний сейчас доступны российскому бизнесу.

Поэтому драйвером рынка рекламы является развитие возможностей для появления новых брендов, считает Дмитрий Карманов, директор по партнерствам и продуктовой стратегии Digital Alliance. Построение знания увеличивает лояльность потребителя, а, значит, способствует росту продвижения, что будет стимулировать конкуренцию на рынке. По мнению Светланы Балановой (НМГ), сейчас в выигрышном положении находятся те, кто умеет комбинировать максимальное количество возможностей для рекламодателей.

Андрей Панков, генеральный директор коммуникационной группы АДВ, представил индекс роста российского бизнеса. Согласно полученным сведениям, каждая седьмая компания указала отсутствие достаточной экспертизы и ресурсов в маркетинге как один из ключевых барьеров развития бизнеса. На актуальность маркетинговых задач указывают компании из отраслей, которые реализуют стратегии роста, таких как: офлайн и онлайн-ритейл, телеком, медицина и фармацевтика, общественное питание и рестораны, и др.

Продукт — основа бизнеса, поэтому нужно совершенствовать его продвижение и искать новые способы взаимодействия с покупателями. Наталья Дмитриева сообщила, что СберСеллер создает customer-centric культуру: период изменения спроса и потребностей в нынешнее время очень короткий, поэтому перед компанией стоит задача оперативно адаптировать коммуникацию с учетом изменяемого запроса со стороны потребителя.

«Общение, контент, сервисы, услуги и личные покупки давно живут у нас «в кармане». Все: пользователи, продавцы, инфлюенсеры, рекламодатели — активно используют российские площадки, а сервисы расширяют свои услуги. Сегодня время возможностей — победит тот, кто будет удобен для пользователя. Я считаю, что бизнесу, рекламным агентствам нужно продолжать экспансию на российские платформы, тем самым развивая их. Однако, как показал этот год, всегда нужно иметь запасной вариант, уметь быстро адаптироваться, уметь быстро переключаться», — констатирует заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.