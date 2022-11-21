Путин подписал новые законы: единое детское пособие, добровольцы-ветераны и подработка для студентов

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник Владимир Путин подписал сразу 24 новых закона. Вот главные из них:

ПОДРАБОТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Вузы теперь могут создавать у себя учебно-производственные комплексы. В первую очередь, они нужны для профессионального обучения студентов. Но в законе допускается, что выпускники смогут там временно «производить товары, выполнять работы и оказывать услуги». Главное, чтобы вчерашние студенты работали по специальности.

ЕДИНОЕ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ

С 1 января 2023 года все пособия на детей объединяются в одно. Больше не будет отдельных выплат:

- Беременным, на раннем сроке вставшим на учет.

- Женщинам в декретном отпуске.

- Пособий в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

С 1 января все детские пособия объединяются в одно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Деньги получат семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. Величина выплаты на детей будет исходить из детской «минималки» - в среднем по стране пособие составит: 7, 10.5 и 14 тыс. рублей.

АТАМАНСКОЕ ДОБРО

Атаман всероссийского казачьего общества или кандидат на этот пост обязан каждый год сообщать о собственных доходах и имуществе, жены, несовершеннолетних детей. Если он не будет этого делать, президент имеет право отклонить кандидатуру на пост атамана.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ТЕПЕРЬ ВЕТЕРАНЫ

Добровольцы, участвующие в спецоперации, получили статус ветеранов боевых действий. Если такого добровольца ранят на фронте, он официально станет инвалидом боевых действий.

Что дает этот статус:

- Ветераны боевых действий имеют право на 50-процентную скидку за наем и содержание жилого помещения. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

- Ветераны не платят налог на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например одну квартиру, один дом и один гараж одновременно.

- Не нужно платить и земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади. Льгота на транспортный налог зависит от региона.

Добровольцы, участвующие в СВО, получили статус ветеранов боевых действий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- После выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы. Кроме того, им вне очереди оказывают медицинскую помощь по программе госгарантий.

- Ветераны боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Еще у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней.

- Ветераны боевых действий с 1 февраля 2022 года ежемесячно получают пособие в 3482 руб. Дополнительно положен набор социальных услуг (бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства). Если от этих льгот отказаться, денежное пособие можно увеличить.

ТРИ ОРДЕНА МУЖЕСТВА ПРИРАВНЯЛИ К ЗВЕЗДЕ ГЕРОЯ

Люди, награжденные тремя орденами Мужества, получили право на «дополнительное материальное обеспечение». Такое же право есть у олимпийских чемпионов, обладателей звезды Героя, лауреатов госпремий и так далее. Речь о выплате в 250% социальной пенсии – это чуть больше 12,5 тыс. рублей.