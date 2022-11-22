Новые люди: «не время раскидываться деньгами»

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«Хватит накачивать деньгами Роскосмос и Ростех. Частный бизнес эффективнее хотя бы потому, что распоряжается своими деньгами, а не бюджетными. И знает им счёт. Это и есть точка роста. Предпринимательская инициатива, а не Госплан. По той же причине, – рассказал в разговоре с «КП» Алексей Нечаев. – Нужно поддерживать и защищать национальных производителей. Строить собственную современную индустриальную базу. Раньше было сложно конкурировать с глобальными монстрами. Сейчас мы обязаны это сделать».

Новые люди предложили правительству начать экономить на программах и нацпроектах, которые могут подождать до лучших времён. Тех, что не влияют на рост экономики и не связаны с социальными обязательствами государства. Конечно, социальные статьи в бюджете должны остаться защищёнными: образование, здравоохранение, пенсии и другие выплаты. А раз так, Новые люди предлагают смелее сокращать другие бюджетные траты.

«Излишние расходы на охрану окружающей среды потерпят. Как и цифровизация, по которой мы и так одни из мировых лидеров. Нужно сократить расходы на большое количество бесперспективных исследований. Все это было бы выгоднее просто передать бизнесу», – говорит Алексей Нечаев. Также партийцы предложили правительству урезать статьи расходов на пиар чиновников в газетах, на радио и телевидении.

По мнению лидера Новых людей, сейчас недопустимо жить по инерции: «Весной действия России действительно были специальной военной операцией. Но когда начались регулярные обстрелы наших приграничных регионов, стало ясно, что мы уже на войне, – написал лидер Новых людей в своем телеграм-канале. – Денег на оборону выделено больше, но это всё ещё бюджет мирного времени. Нужен другой».

Депутаты фракции «Новые люди» внесли поправки по сокращению бюджетных трат на 736 млрд рублей. Часть этих денег предлагается направить в регионы – закрыть дыры в их бюджетах, остальное – на перестройку экономики и поддержку бизнеса.

Но это частность. У Новых людей есть план построения и развития свободной и открытой экономики. Еще 28 февраля Алексей Нечаев заявил о необходимости введения в стране новой экономической политики — НЭП 2.0, которая должна вдохнуть жизнь в российскую экономику.

«Важно избежать искушения вернуться во времена командно-распределительной системы, к чему нас призывают коммунисты и госкапиталисты. История уже доказала, что это путь в никуда. Мы же, напротив, предлагаем вдохнуть жизнь в национальную экономику, сохранив и укрепив внутренний рынок, – говорит Нечаев. – Во времена стабильности нам не хватало смелости раскрепостить экономику. Боясь потерять стабильность, мы теряли время. Сегодня, когда стабильности нет и терять больше нечего, мы должны действовать решительно».

Новые люди предлагают отказаться от силового давления на предпринимателей, устранить ненужные запреты и помочь простым людям, чтобы они смогли немного выдохнуть, успокоиться в условиях новой экономической реальности.

Редакция «КП» изучила, что же заложили Новые люди в свой проект НЭП 2.0 и на чем настаивают с самого начало СВО.

– разрешить торговать и зарабатывать в интернете простым людям. Не вводить новые ограничения для торговли российских компаний через интернет, включая продукты питания;

– передать в безвозмездную аренду землю на 25 лет для создания крестьянско-фермерских хозяйств;

– отказаться от обязательной маркировки всех потребительских товаров, особенно молока, воды, соков, кондитерских изделий. Всего, что не является предметами роскоши;

– упростить процедуру сертификации потребительских товаров. Перейти с разрешительного на уведомительный порядок;

– снизить налоги для бизнеса. По мнению партийцев, налоговая нагрузка до сих пор чрезмерна и не позволяет производству развиваться даже в хорошие времена. А в условиях санкций становится неподъемной;

– снизить для производственных компаний НДС и выплаты в Соцстрах;

– поощрять развитие производства и технологий, обеспечить бизнес десятилетними кредитами по сниженной процентной ставке;

– ввести коммерческую ипотеку/лизинг для производственных помещений.

Задача Новых людей – не просто восстановить рынки, но и начать ускоренное развитие экономики. Многие предложения партии, направленные в правительство, уже реализуются. Государство решило уделить больше внимания поддержке малого и среднего бизнеса, ввело кредитные каникулы и будет помогать предпринимателям, которые сейчас обеспечивают техническую и продовольственную безопасность страны.

Грядёт второе чтение бюджета, и Новые люди уже внесли в него свои поправки. Партия предлагает слушать здравый смысл: тратить деньги только на то, что действительно важно. А это не только пенсии и пособия, но и поддержка бизнеса – чтобы людям было где работать и что покупать в магазинах. Так мы сможем не просто пережить кризис, но и выйти из него в плюсе.