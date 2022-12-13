Инициативы для счастья

Заседание президиума Госсовета. Фото: МИА "Россия Сегодня"

С каждым годом в Новгородской области увеличивается финансирование социальных программ. На 2023 год объём расходов на социальную политику в регионе превысит 13 млрд рублей.

Система долговременного ухода

В следующем году в рамках национального проекта «Демография» на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в регионе направят 766,2 млн рублей, в том числе федеральные средства — 743,2 млн. В Великом Новгороде продолжится строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов с геронтологическим отделением. На эти работы выделят более 250 млн рублей, из них из федерального бюджета — почти 229 миллионов.

Область вошла в пятёрку регионов, где будет в разы расширен охват жителей услугами долговременного ухода. Для каждого конкретного человека они будут подбираться индивидуально. Это может быть помощь и в приготовлении и приёме пищи, и в проведении необходимых гигиенических процедур, и в выполнении назначений врача, и многое другое. Сейчас комплекс услуг на дому предоставляют 170 помощников для 295 жителей региона. К концу 2023 года такой возможностью смогут воспользоваться около 2200 пожилых людей и инвалидов.

Сотрудники службы пройдут профессиональное обучение, получат необходимые навыки. Их можно будет узнать по специальной служебной форме.

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— Благодарен Президенту и правительству России за поддержку инициативы комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика». Уверен, что этот очень важный для людей проект поэтапно будет масштабирован на всю страну, — отметил губернатор Новгородской области Андрей НИКИТИН.

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Система долговременного ухода как механизм, влияющий на демографическую ситуацию, — это лишь часть работы комиссии Государственного совета РФ по направлению «Социальная политика», возглавляемой Андреем Никитиным.

Новгородская область стала первым регионом, в котором началась апробация Национальной социальной инициативы. Принятые решения позволили сократить сроки оказания социально значимых услуг, повысить их доступность для граждан и удовлетворенность жителей региона удобством и скоростью их получения.

Благополучие новгородских семей остается главной задачей регионального правительства. Фото из архива Марии КЛАПАТНЮК

Из трудной жизненной ситуации — к собственному делу

Для снижения уровня бедности в области с 2020 года действует механизм социального контракта. Благодаря ему люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но с активной позицией, могут получить ощутимую финансовую помощь для решения своей проблемы. Размер единовременной выплаты сейчас составляет до 350 тыс. рублей. За это время заключено около 15 тысяч социальных контрактов. Наиболее востребованными у населения являются два направления: трудоустройство и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Открываются парикмахерские, швейные и ремонтные мастерские, мини-сыроварни, развиваются личные подсобные хозяйства.

Серьезные успехи в реализации проекта социального контракта в Новгородской области достигнуты во многом благодаря поддержке министерства труда и социальной защиты РФ.

Евгения Дадаева из Великого Новгорода благодаря социальному контракту открыла кондитерский цех по производству шоколадных конфет. Она приобрела дополнительное оборудование, что позволило увеличить объём реализуемой продукции. Конфеты новгородки покупают через маркетплейс жители Москвы, Казани, Республики Беларусь. Фермер из Маловишерского района Абдухаким Рузматов приобрёл домашнюю птицу для разведения и обустроил дополнительные загоны. Мама двойняшек Марина Райкова из областного центра открыла Студию йоги. Занимается любимым делом и получает стабильный доход.

А информацию, как его развивать, новгородцы могли узнать на акселераторе.

— Акселерационная программа «ScaleUp», где заключившие социальный контракт ранее, поделились своим опытом, позволит вывести дело на новый уровень. Заключившие социальный контракт смогут не только учиться у наставников, которые давно и успешно ведут бизнес, но и воспользоваться комплексной поддержкой. Например, получить льготный заём в Новгородском фонде поддержки малого предпринимательства, — пояснил первый заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений БОГДАНОВ.

Для здоровья мам и пап

Регион нацелен также участвовать и во всех ключевых пилотных федеральных проектах по укреплению здорового образа жизни и стимулированию рождаемости. В начале этого года стартовал проект «Репродуктивное здоровье», в рамках которого предусмотрена выдача молодожёнам сертификата. Он позволяет супругам проверить своё здоровье и пройти дорогостоящее медицинское обследование.

— Возраст женщины и мужчины имеет огромное значение в вопросе рождения детей, — пояснил главный специалист регионального минздрава по репродуктивному здоровью Сергей ГУСЕВ. — У женщин резервы организма, позволяющие зачать, начинают снижаться после 35 лет. Следует помнить, что количество яйцеклеток заложено в женском организме с рождения. И на любую из них действуют факторы окружающей среды, в том числе алкоголь, табакокурение, электромагнитное излучение и прочее, что может негативно отразиться на здоровье и женщины, и её ребёнка. Но помимо медицинских показателей есть ещё демографический. Чтобы рождаемость превышала смертность, сейчас в каждой семье должно воспитываться как минимум трое детей.

Новгородский центр «Детство», Валдайский и Демянский комплексные центры социального обслуживания населения (КСЦО) стали площадками для реализации проекта «Развитие эффективных практик социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей и улучшение условий жизни молодых семей с детьми».

— Юные матери испытывают на себе сильное моральное давление общественности, так как их беременность расценивается обществом как асоциальное поведение. Часто именно из-за боязни осуждения юная мать и её родители не обращаются за помощью к специалистам, — сообщила педагог-психолог Демянского КСЦО Жанна ДМИТРИЕВА.

Капиталы семьи

Помимо популяризации семейных ценностей и многодетности в концепции социальной политики не менее важно предусмотреть поддержку и материальную помощь семьям с детьми. Предложения, касающиеся данной темы, комиссия Госсовета «Социальная политика» подготовила и направила в администрацию Президента РФ в 2019 году.

В результате был продлён срок ежемесячных пособий на первого и второго ребёнка до 3 лет, увеличен порог нуждаемости до двукратной величины прожиточного минимума. Данная мера позволила получать пособие большему количеству семей. Дети из одной семьи получили право преимущественного приёма в те школы и детские сады, куда ходят их братья и сестры. Был дополнен список специальностей, имеющих право на получение фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Удалось решить ещё один важный вопрос, который поднимали российские мамы. В 2020 году Владимир Путин одобрил предложение комиссии по 100-процентной оплате больничного по уходу за ребёнком до 7 лет вне зависимости от трудового стажа родителя.

Продолжатся выплаты по региональному капиталу «Первый ребёнок». Программа будет продлена ещё на три года, а сумма капитала возрастёт со 100 тыс. рублей до 150 тысяч. Эти деньги предоставляются мамам в возрасте до 29 лет включительно при рождении первенца. Средства носят целевой характер — семья, в которой родился ребёнок, может направить их на улучшение жилищных условий: покупку жилья, уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту или погашение имеющейся ипотеки. В этом году использовать региональный капитал можно и на оплату присмотра и ухода за ребёнком в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Причём не только на первого малыша, но и на его братьев или сестёр, рождённых в последующие годы.

Андрей Никитин, руководитель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Социальная политика». Фото: МИА "Россия Сегодня"

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Дарья Кислицына, директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (АНО «ЭИСИ»):

- В конце декабря будет 2 года, как Андрей Никитин возглавил комиссию Госсовета по социальной политике. Федеральной социальной стратегии были необходимы новые решения — Никитин, имея опыт работы в АСИ, как раз стал тем самым интегратором эффективных региональных практик в общефедеральный курс.

То, что отличает схему работы комиссии по социальной политике при Андрее Никитине, — комплексность. От поддержки граждан в трудной жизненной ситуации до создания многофакторной системы — площадок для реализации предпринимательской инициативы и повышения качества жизни россиян всех возрастов. Еще одним решением Госсовета, реально меняющим жизнь наших сограждан, стало расширение мер поддержки семей с детьми. Расширились границы таких программ: теперь они также помогают семьям, воспитывающим детей от 8 до 17 лет. Этот подход как раз отражает задачу, проставленную Президентом — сделать социальную поддержку «бесшовной», всеобъемлющей.

Новгородская область также в числе первых становится пилотным регионом для многих проектов, так, например Национальная социальная инициатива позволила сделать социальную помощь адресной, выявить слабые места существующих инструментов поддержки. Социальный контракт, эффективность которого Владимир Путин отметил на одном из совещаний и поддержал инициативу губернатора Новгородской области по ее расширению. В следующем году повышенное внимание к увеличению охвата программы по долговременному уходу — опыт области будет учтен при масштабировании этой инициативы.

Решения Госсовета за последние несколько лет свидетельствуют о явной трансформации — в дополнение к точечному решению проблем, адресной поддержке взят курс на структурные изменения».