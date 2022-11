Переворот в астрономии: У Млечного пути есть гало. И оно похоже на дыню

Гало – пузырь, в котором находится Млечный путь.

Пузырь есть, а сфера не обнаружена

Гало или ореол – гигантский пузырь, окружающий Млечный путь – спиральную галактику, в которой мы сейчас проживаем, до недавнего времени считали шаром. Даже в Википедии записано, что гало «имеет сферическую форму». Астрономы Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics - CfA) на днях оспорили это «заблуждение», выступив с «историческим опровержением» в журнале The Astronomical Journal. На него ссылается портал ScienceAlert.

Гало имеет форму эллипсоида.

Гало оказалось похожим на желудь. Или на мяч для регби. Или на узбекскую дыню. Как кому нравится. Иными словами, межзвездный газ, темная материя, равно, как ближайшие к Млечному пути звезды - и одиночные, и входящие в небольшие шаровые скопления, упакованы в эллипсоид, все три оси которого имеют разную длину. А именно относятся друг дружке, как 10:8:7.

Совершить переворот в астрономии помогли наблюдения, собранные космическим телескопом Gaia Европейского космического агентства. Он заступил на работу в 2013 году.

Млечный путь загибается по краям, как шляпа мушкетера.

Выглядит широкополой шляпой с загнутыми краями

Чуть раньше астрономы присмотрелись к трехмерному изображению Млечного пути, которое в свое время «синтезировали» ученые из Польши (Astronomical Observatory, University of Warsaw), США (Department of Astronomy, Ohio State University) и Великобритании (Department of Physics, University of Warwick). Оно продемонстрировало, что и галактика наша не совсем такая, какой ее принято было представлять. Да, она спиральная, состоящая из 4 главных рукавов. Но диск Млечного пути, который считали плоским и более-менее ровным, оказался кривым и разной толщины. Особенно сильно загнуты его края. Со стороны диск похож на гигантскую букву S. Соседняя галактика — Туманность Андромеды — почему-то не такая. Нам со стороны видно, что она-то как раз ровная и плоская.

Занятно, но если «отмерять» от центра диска Млечного пути – ядра гало, то искривляться он начинает как раз с того места, где расположена Солнечная система.

В спираль Млечного пути входят четыре рукава.

Вращается как-то медленно

Спираль Млечного пути, которая вращается вокруг галактического центра, тормозит по какой-то загадочной причине. Вместе с Солнечной системой. За последние 20 лет ее скорость в межзвездном пространстве снизилась более чем на 10 процентов - с 26,3 километров в секунду до 22, 8.

Изменилось и направление движения. В 1993 году приборы, установленные на аппарате "Улисс" (Ulysses), показали: мы летели по Вселенной как бы из точки с эклиптическими координатами 75,2 градуса Северной широты и 5,2 градуса Западной долготы. Теперь же «радиант» сместился к 79,2 градусам Северной широты при той же долготе. Такие данные передал спутник IBEX (Interstellar Boundary Explorer).

Много миллиардов лет назад в Млечный путь втиснулась другая галактика – как сосиска в булочку.

С «Сосиской» внутри

Давным-давно — около 10 миллиардов лет назад —Млечный Путь столкнулся с соседней галактикой. Та буквально воткнулась в нас на большой скорости. Следы давнего вторжения обнаружили Василий Белокуров (Vasily Belokurov) из Кембриджа (University of Cambridge) и Сергей Копосов (Sergey Koposo) из университета Карнеги-Меллон (Carnegie Mellon University).

С тех пор Млечный путь стал напоминать хот-дог. «Сосиской» - астрономы назвали «гостью». Самое удивительное: её удалось найти. Спустя столько лет.

Белокуров и Копосов изучили звезды, расположенные в окрестностях Солнца — в радиусе 30-40 тысяч световых лет. Нашли те, которые двигались, что называется, поперек, но примерно с одинаковой скоростью. Они и были «Сосиской»

Астрономы уверяют, что Млечный Путь за десяток лет своего существования поглотил множество карликовых галактик, но «Сосиска» оказалась самой крупнрй из всех - весила, как 10 миллиардов наших солнц.

Млечный путь отгорожен стеной от остальной Вселенной. Напротив стены – «яма».

А У НАС ВО ДВОРЕ И ЗА ОКОЛИЦЕЙ

С одной стороны густо

Млечный путь вместе со своим пузырем огорожен. Астрономы из Франции, Израиля и США назвали обнаруженную структуру, представляющую собой сверхскопление галактик, Стеной Южного полюса. Стена - кривая. От околицы Млечного пути до одного ее края - 500 миллионов световых лет, до другого - 300 миллионов. Стена огибает нашу галактику, словно бы защищая ее от чего-то, расположенного перед ней, и тянется эдаким полукругом на 1,37 миллиардов световых лет. О том, сколько это километров, лучше даже не думать – в одном световом годе их 9 триллионов.

Стена Южного полюса выдала себя гравитационным влиянием, меняющим скорость движения галактик. Ведь от наблюдателей с Земли ее загораживают рукава Млечного пути и облака пыли.

С другой стороны - совсем пусто

Напротив Стены вообще ничего нет. Там Войд, выражаясь научно. А проще говоря, дыра, от края до края которой миллиард световых лет.

Дыру обнаружили несколько лет назад американские астрономы Бен Хошайт (Ben Hoscheit) и Эйми Баргер (Amy Barger) из университета штата Висконсин в Мэдисоне (University of Wisconsin - Madison). И тем самым дополнили картину тех областей мироздания, с которыми мы соседствуем. Поскольку Млечный путь существует не обособленно, а в составе более крупных структур – галактических скоплений и сверхскоплений. Наша галактика вместе с ближайшими к ней галактиками - Андромеды, Треугольника и еще всякой мелочью числом около 50 - входят в так называемую Местную группу. Та - в Суперскопление Девы, насчитывающее, как минимум, 100 местных групп и 30 тысяч галактик. Его, в свою очередь, тянет на себя Великий Аттрактор (Great Attractor), он же Великий Центр Притяжения, входящий в бескрайнюю Ланиакею – структуру, включающую более 100 тысяч галактик.

ВСЕЛЕНСКАЯ МИСТИКА

В глубинах Вселенной обнаружена копия Млечного пути.

Южнокорейские астрофизики Санджайя Паудел (Sanjaya Paudel) и Чандрейе Сенгупта (Chandreyee Sengupta) из Университета Йонсей в Сеуле (Yonsei University in Seoul, South Korea), изучая изображения галактик, вдруг увидели Млечный путь. То есть, нашу галактику. Находилась она в 180 миллионах световых лет от нас — в созвездии Гидры.

- Мы словно бы взглянули на себя со стороны, - удивляются ученые.

Мистика какая-то… Подробнее в нашем материале.