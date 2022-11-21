Владимир Кехман: «МХАТ – это арт-объект. К театру это не имеет никакого отношения»

Генеральный директор Московского Художественного театра им.Горького рассказал, что накануне открытия кто-то испортил парадный занавес на сцене Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Через три дня МХАТ им.Горького откроется после ремонта. Театр был закрыт для зрителей почти на 10 месяцев. Как пообещал генеральный директор Владимир Кехман, зрители, которые придут в обновленный МХАТ со старыми ожиданиями, будут сильно удивлены.

На пресс-конференции, которая прошла в РИА Новости, Кехман признался, что это был самый сложный в его практике ремонт, а он переделал их немало в разных театрах страны.

- МХАТ Горького на Тверском бульваре – это арт-объект. Когда заходишь внутри, ты не сразу понимаешь, куда ты попал, - так считает Владимир Кехман. - К театру это вообще не имеет никакого отношения. Сам стиль, его брутализм - тяжелый для современного использования. Кроме того, 50 лет в театре не было серьезного ремонта. Были такие мелкие ремонтики, которые только ухудшали его состояние. Износ оборудования - 95 процентов. Я даже запретил опускать противопожарный занавес (он есть в каждом театре -Ред.), потому что это опасно. Он может рассыпаться в процессе опускания. Когда мы сделаем новый, у нас будет самый красивый противопожарный занавес в России. Вообще-то, что мы сделали внутри, будет сенсацией для зрителей. Такого концертного и театрального зала сегодня нет в Москве . Мы почти закончили оркестровую яму. Над ней будет находиться vip-партер. Я сумею удивить москвичей. Надеюсь, они оценят мои труды.

Владимир Кехман рассказал, что за несколько дней до открытия театра произошло ЧП.

- Наш феноменальной красоты новый парадный занавес был порван сотрудниками, которые самовольно начали совершать всякие действия, - не очень понятно рассказал Кехман, что произошло. – Сейчас реставраторы ремонтируют занавес. Это третий парадный занавес за историю МХАТа им.Горького. Это шедевр, который по моему заказу сделали питерские художники. Они сшили занавес специально для МХАТа.

Это ЧП для меня - знак Божий: я понял, какие действия будут дальше. Мы только в начале пути. И уже получили дополнительное финансирование на продолжение ремонта. Мы подписываем контракт с немецкими компаниями, которые сделают дополнительное сценическое оборудование, дополнительный свет и звук. Обновленный МХАТ будет совершенен. Надо его доделать к его 125-летию. Сотрудники уже меня благодарят. Нам надо сделать невероятные усилия для того, чтобы театр стал жемчужиной всех драматических театров Москвы. Репутация у этого театра очень сложная...

С 23 по 26 ноября пройдут премьерные показы спектакля режиссера Галины Полищук «Нежданно-негаданно» по рассказу Валентина Распутина. Генеральный директор МХАТ похвастался, что билеты на новый спектакль уже проданы.

Кроме того, Кехман сообщил, что слово «либерасты» придумал он. И что рассказ Валентина Распутина «Нежданно-негаданно» про бандитские 90-е – это его «личная история».

- Это была моя идея поставить это название. Распутин был главным драматургом МХАТа в последние годы своей жизни. Он очень дружил с Татьяной Васильевной Дорониной, - сказал Кехман. – «Нежданно-негаданно» - это бандитская история. 90-е - страшное время. Этим спектаклем я хотел всем напомнить, в какой стране мы жили тогда. Чтобы все задумались, что было бы с нами, если бы в стране не навели порядок. Нежданно попал в яблочко. Это страшно, что творилось в Тольятти, в Самаре. Все бандитские сцены – поставлены с моих слов. Получился шедевр, - без ложной скромности отрекомендовался Кехман.

Кроме того, генеральный директор МХАТа пообещал, что если у спектакля «Нежданно-негаданно» будет успех, режиссер Галина Полищук, во-первых, приступит к постановке горьковской пьесы «На дне» (при прежнем руководителе Эдуарде Боякове это название собирался ставить Андрей Кончаловский). Во-вторых, весьма вероятно, Галине Полищук предложат должность главного режиссера МХАТ им.Горького. Что думает об этом президент театра Татьяна Доронина, осталось неизвестно.