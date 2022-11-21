Союзники испугались Украины и отказались передавать ей системы ПВО

Литва не передаст Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные комплексы NASAMS Фото: wikimedia.org

Очень странно отреагировали союзники Украины на просьбы о снабжении ее новыми вооружениями, прозвучавшими после инцидента с украинской ракетой ПВО С-300, убившей в Польше двух рабочих, корову и опрокинувшей трактор с прицепом навоза. А ведь советник главы Офиса президента Украины Миша Подоляк так проникновенно просил.

- Нам еще нужно 150-200 танков, около 300 единиц бронетехники, 100 артиллерийских систем, 50-70 реактивных систем залпового огня, включая американские HIMARS, которые Украина уже имеет на вооружении, а также 10-15 противоракетных систем, - заявил он, пообещав скорую "перемогу" Украины над Россией и некие "необратимые процессы", которые должны последовать за этим.

Наверное, слова про "необратимые процессы" были услышаны совершенно не с тем смыслом, который в них вкладывал Подоляк. Тем более, что Подоляк попросил передать Киеву ракету с большей дальностью, чем располагает теперь.

Верный союзник Литва, которая с нынешней Украиной только что в десны не целовалась (а кто их там знает, может, и целовалась), обещавшая ранее передать некоторое количество немецких гаубиц – САУ PzH 2000, вдруг передумала. Под тем предлогом, что ей эти Panzerhaubitze 2000, стоящие на вооружении армии Литвы, самой могут понадобиться. То ли пожадничали, то ли вспомнили, что аналогичные гаубицы, поставленные Берлином, либо уничтожены, либо нуждаются в ремонте. В каком, литовцы точно знают, потому что именно к ним привезли эти самоходные гаубицы для ремонта. Впрочем, литовцы вовремя вспомнили, что Вильнюс и Киев – союзники, а потому пообещали отправить Киеву снаряды к этим САУ. Наверное, после того, как починят привезенные им для реанимации.

Впрочем, это еще полбеды для Зеленского и его команды, а вот что Вильнюс решил зажать обещанные Украине системы ПВО NASAMS.

- Нужно сказать о противовоздушной обороне, поскольку это очень актуальный вопрос для региона в целом, принято решение, что мы должны ускорить приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности. Это было в наших планах, просто это было гораздо позже, - деликатно объяснил связь с произошедшим инцидентом министр обороны Литвы.

Аналогичную "свинью подложила" Украине и Польша. Берлин пообещал Варшаве передать американские ЗРК Patriot, и у Киева, нацеленного на получение этих систем ПВО, в отношении которых на Украине уже создали новый культ "вундерваффе" (чудо-оружия), даже "слюна закапала с клыков" в предвкушении. Но и тут случился облом-с. Вместо того, чтобы передать "Патриоты" Киеву, Варшава решила усилить свою границу. Причем, не на каком-то ином участке, а, как сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, "Польша хочет разместить у границы с Украиной системы ПВО "Patriot". Следите за руками. Не на границе с Белоруссией, не на границе с Россией в той же Калининградской области, а на направлении наибольшей опасности – на границе с Украиной. Вот это уже само по себе достаточно говорит о том, откуда руководство Польши видит реальную для своей страны опасность. Странная реакция, не правда ли? Но ведь совершенно закономерная и логичная!

Впрочем, президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский может не расстраиваться. Отдельные страны отходят в сторону, как рачительный селянин при виде бешеной собаки, но Евросоюз не бросил Киев, не оставил один на один с опасностями и трудностями, а решил оказать помощь. Как заявила председатель Европейской комиссии, экс-ассистент-гинеколог, простите, гинекологиня Урсула фон дер Ляйен, ЕС решил выделить 14 миллионов евро на закупку для Украины школьных автобусов.

Интересно, Зеленский, когда громче всех вопил про необходимость защиты от России сразу после провокации с ракетным ударом по Польше, именно на такой результат рассчитывал? Не читал, похоже, Вольдемар, в начальных классах школы рассказ про мальчика, который кричал: "Волки! Волки!" А то бы знал, чем заканчивается такие истории.

Кричал-кричал. И докричался.