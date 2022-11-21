Пользователи соцсетей рекомендовали свои маршруты по России для поездок в выходные

Топольские столбы, Красноярский край, фото из поста пользователя Маришка Leona "ВКонтакте"

АНО «Национальные приоритеты» совместно с регионами провели конкурс среди пользователей социальных сетей – «ВКонтакте», «Одноклассники» и выбрали самые интересные места и маршруты от опытных путешественников. Пользователи в своих постах и комментариях предложили собственные идеи, маршруты и варианты поездок на 2-3 дня. Команда экспертов АНО «Национальные приоритеты» выбрала 14 лучших и самых оригинальных идей для путешествий. Это маршруты по Архангельской, Тамбовской, Ленинградской, Ульяновской областям, а также по Пермскому и Красноярскому краям.

Жизнь и события последнего времени показали, что отдыхать россияне стали разнообразнее прежнего. Теперь банальным поездкам в Турцию и Египет граждане предпочитают отдых в своей стране, часто на короткие расстояния и на 2-3 дня. По данным ВЦИОМа, 17 процентов опрошенных готовы отдыхать только в выходные, которые можно разнообразить и провести интересно в коротком путешествии. В соседний, например, регион.

Ранее состоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В ходе встречи Дмитрий Чернышенко отметил, что по итогам летнего туристического сезона 2022 года по стране совершено около 41 млн туристических поездок, а по прогнозам до конца года этот показатель достигнет не менее 58 млн. Благодаря реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» к 2030 году туристический поток по стране должен вырасти в 2 раза до 140 млн турпоездок в год.

Напомним, что в конце минувшего лета «Национальные приоритеты» запустили коммуникационную кампанию в поддержку блиц-путешествий по стране. Отснятый для проекта видеоролик показал, как здорово можно сменить обстановку и сгонять в соседний город за новыми впечатлениями и зарядом энергии на предстоящую трудовую неделю. А чтобы помочь определиться с выбором «Куда поехать и что посмотреть» национальный туристический портал Russia.Travel разработал более 20 готовых вариантов, география которых охватывает города и регионы в Центральной, Северо-Западной и Южной частях России, а также Приволжье, Урал и Дальний Восток. Найти их можно в специальном разделе на Russia.Travel: https://city.russia.travel/

А для тех, кто хочет узнать о нестандартных и необычных местах, предлагаем ознакомиться с маршрутами и рекомендациями от победителей конкурса в соцсетях. Конкурс проводили АНО «Национальные приоритеты» совместно с регионами. Пользователям предложили в постах и комментариях рассказать о собственном опыте и поделиться описанием маршрута, полезными советами и рекомендациями. Всего было выбрано 14 победителей. В маршрутах оценивалась оригинальность, полезные лайфхаки, полнота описания, и, конечно, личные впечатления.

Интересно, что самым представительным среди победителей оказалась Архангельская область, суровую красоту которой замечательно показали сразу пять маршрутов-лауреатов. Северную столицу и Ленинградскую область лучше других представили три авторских поста. По два победителя из Красноярского края и Ульяновской области, еще по одному – из Пермского края и Тамбовской области. А все вместе они показали, как за короткое путешествие можно кардинально сменить обстановку, получить заряд энергии и яркие впечатления.

Например, в Архангельской области пользователи порекомендовали речную прогулку на теплоходе до острова Кегостров или посетить Музей Лоцманов на острове Островский, Новодвинскую крепость на острове Линский Прилук или Пинежский заповедник.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области рекомендовали отправиться в путешествие в Кронштадт, Выборг и, конечно, провести выходные в Северной Столице. Каждый из городов хранит огромное историческое наследие России и имеет уникальные памятники и достопримечательности.

В Тамбовской области предлагают на выходные съездить в город Уварово, где находится музей-усадьба композитора С.В. Рахманинова. В Красноярском крае рекомендация подойдет для опытных автолюбителей: пользователь советует поехать в Дзержинский район, где можно увидеть уникальное природное место - Топольские или Маслеевские столбы. А в Ульяновской области можно познакомиться с культурой, традициями и природной красотой региона в Кузатовском и Радищевском районах. В Пермском краю рекомендованный маршрут лучше всего подойдет для летних месяцев и опытных туристов, кто предпочитает активный и экстремальный отдых. Это сплав по реке Вишера, во время которого можно будет с обзорной экскурсией посетить город Пермь и «Хохловку» - архитектурно-этнографический музей под открытым небом.