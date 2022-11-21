Меньше волнений, больше времени: как мобильный интернет изменил нашу жизнь

Давайте мысленно вернемся в прошлое, на несколько лет назад, и вспомним обычный рабочий день. Долгое ожидание автобуса на остановке, томление в пробках, скучный офис, потом снова пробки… Но такую жизнь резко изменила одна деталь, без которой теперь мы не представляем свой день, - интернет в смартфоне.

Еще недавно пассажиры в метро читали или спали. Больше заняться было нечем. А сейчас можно посвятить эти долгие минуты полезным занятиям — посмотреть семинар или лекцию, фильмы и сериалы, поиграть в онлайн-игры со смартфона и даже поработать. Экономия времени в таком случае: от 80 минут в день, если в метро, например, учиться дистанционно. Еще три года назад человек вне офиса становился в каком-то смысле нетрудоспособным, ведь на работу обязательно нужно было ездить. Сейчас же большинство работодателей разрешают работать удаленно, тем более что покрытие и скорость мобильного интернета позволяют делать это из любой точки города.

«Комсомольская правда» посчитала, сколько времени современный человек экономит благодаря мобильному интернету.