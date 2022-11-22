Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 ноября 2022 года: Зеленский опять просится в НАТО, а в незалежной растет безработица и безнадега

Украинские артиллеристы на позициях в Запорожской области, октябрь 2022 г. Фото: REUTERS

Зеленский так хочет в НАТО, что кушать не может

Шестой президент незалежной вновь умоляет Запада скорее принять его державу и в ЕС, и в НАТО. Заявление он сделал, выступая по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи альянса в испанской столице. Зеленский заходился в падучей: «Вы видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина! Насколько важно то, что мы с вами реально объединились после 24 февраля! Благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО!». Заодно в очередной раз призвал дать Украине системы противовоздушной обороны и финансовую поддержку. То есть альянсу сегодня вот этого не хватает: наглого просителя, на территории которого идут бои и с полным сумбуром в голове?

Немцы подбросят Киеву электрику и сантехнику

Свенья Шульце, министр развития ФРГ, в интервью каналу ARD заявила, что ее страна поставит генераторы, будет ремонтировать водопроводы, газопроводы и линии электропередач. Это заявление последовало за жалобами режима в Вашингтон и Брюссель о нехватке оборудования и запчастей и в энергетике, и в коммуналке. Так киевские власти заявили, что у самостийной не хватит нужного оборудования для восстановления отопления и электроснабжения в случае продолжения российских ударов. А жар ваших революционных сердец уже не греет?

Плановые отключения по всей самостийной

«Укрэнерго» заявила, что по всей территории самостийной вынужденно проводятся плановые отключения электроэнергии: «21 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения». По заявлению компании, за выходные дни удалось в какой-то степени «смягчить ограничение потребления», несмотря на резкое похолодание. А это как? Не хотите поделится секретом с немцами, которым их власти еще в октябре советовали запасаться буржуйками и дровами и использовать фонарики на батарейках.

В Пентагоне намерены поддерживать незалежную до конца

Глава Пентагона Ллойд Остин утверждает, что Штаты предоставили Украине более 20 млрд долларов помощи. Главный по обороне сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Это залихватское обещание прозвучало на совместной пресс-конференции с министром обороны Индонезии Прабово Субианто в Джакарте. При том Остин отметил, что оказанная Украине помощь – это международные усилия. И ему каждый месяц приходится напоминать об этом министрам стран НАТО и ряда других государств. А не напомни им — все пойдет наперкосяк, и старые пушки останутся ржавеет на складах Старого Света. Глаз да глаз за ними нужен...

Трамп-младший высмеял Байдена-старшего

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США высмеял политику Джо Байдена по поддержке незалежной. На своей странице в соцсетях Трамп-джуниор разместил коллаж с Зеленским, который спрашивает у американского коллеги по телефону: «Где мои деньги, Джо?». А тот отвечает: «Успокойся, мои 87 тысяч налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас». В комментариях Дональд-младший отметил, что это всего лишь пародия. Но добавил, что не удивится, если так все и было на самом деле. И никто не удивится. Вся жизнь - с протянутой рукой.

В МАГАТЭ проявляют цинизм к ситуации вокруг ЗАЭС

Ренат Карчаа, советник гендиректора Росэнергоатома, заявил, что утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на Запорожской АЭС после украинских обстрелов, (а прилетело не менее 11 зарядов) являются верхом цинизма. Утверждения о том, что критическая инфраструктура не пострадала, Карчаа возмутили: «А что на АЭС является не критической инфраструктурой?». И подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда ничем вообще». Инспекторы МАГАТЭ, по его словам, получат доступ для осмотра Запорожской АЭС, но только в рамках мандата. Интересно, инспекция опять «не увидит», откуда прилетело и насколько мы приблизились к ядерной катастрофе благодаря деятелям с берегов Днепра?

Офицеры ВСУ начинают роптать и кряхтеть

Андрей Марочко, офицер народной милиции ЛНР сообщил, что из разных источников поступает информация, что среди лейтенантов, майоров, полковников ВСУ на сватовско-кременском направлении растет недовольство. Марочко уточнил, что речь об офицерах подразделений, ответственных за наступление на Сватово и Кременную. Они в ежедневных докладах начальству в пункте «проблемные вопросы» указывают массу причин, которые препятствуют им выполнять боевой задачи. Офицер НМ ЛНР уточнил: «Вместо рассмотрения вопросов по существу в отношении них начали проводить служебные расследования с последующим дисциплинарным взысканием. Это вызвало негативную реакцию в отношении старших офицеров, курируемых натовским объединенным штабом».

У поляков прогрессирует близорукость и забывчивость

Более двух третей граждан Польши считают, что позорный инцидент с падением ракеты в Пшеводуве не повлияет на польско-украинские отношения. Таковы данные совместного опроса польских изданий RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna. В то же время почти пятая часть опрошенных поляков считают, что отношения с незалежной «скорее ухудшатся» из-за инцидента. А еще 1,2% уверены, что отношения «однозначно ухудшатся». То есть, пусть и дальше украинские зенитчики гробят ваших крестьян? Может, вы этим прекрасным соседям еще и Волынскую резню простите — ну, в рамках всеобщей толерантности?

На Украине растет безработица и безнадега

Татьяна Бережная, замминистра экономики незалежной, заявила, что более пяти миллионов сограждан остались без работы, и более семи миллионов соотечественников покинули республику с февраля этого года. Чиновник уточнила, что еще около 1,5 миллиона граждан Украины пребывают в соседней Польше в рамках программы временной защиты. Замминистра полагает, что справится с проблемой помогут, как и всегда, международных партнеров. А вот ее шеф, министр экономики Юлия Свириденко, предлагала отправлять безработных для помощи ВСУ. Министр перечислила виды работ, например, обустройство блокпостов. Еще они могут траву красить и контроль-следовую полосу перекапывать нон-стоп.