Живущая затворницей певица Ирина Отиева внезапно прервала молчание

Певица Ирина Отиева. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ирина Отиева много лет ведет затворнический образ жизни. Два года назад Андрей Малахов обнародовал детали личной жизни некогда популярной певицы. Мол, она спивается и даже купила место на кладбище. Шоумен подослал к женщине ушлых репортеров. Отиева стала жаловаться нежданным гостям на жизнь и употребляла с ними алкоголь, все это снималось на скрытую камеру. Скандал случился грандиозный. Вокалистка назвала произошедшее "мерзостью, подлостью и гадостью", после чего исчезла. На днях пенсионерка выступила с заявлением.

Ирина Отиева впервые за долгое время прервала молчание. Звезде эстрады 22 ноября исполнилось 64 года. Легендарная артистка не планирует устраивать по этому случаю шумные гулянки.

"Честно говоря, настроение у меня совсем не праздничное. У меня мама пожилая: за ней нужен постоянный присмотр... Я ни с кем не общаюсь. Не знаю, меня вообще кто-нибудь любит, кроме моих родных?" - посетовала знаменитость.

Вспомнила Отиева и о скандальной атаке сотрудников Андрея Малахова. Именно после нее артистка установила видеокамеры. "Теперь вижу, кто ко мне приходит. Они и звонят постоянно. У меня, правда, как правило, все телефоны выключены. Мне не нужны ни интервью, ни эфиры... У меня все хорошо. Я ни на что не жалуюсь", - цитирует ее сайт mk.ru.

После чего разразилась гневной отповедью в адрес знаменитостей, которые оценивают участников различных конкурсов. "«А судьи кто?» Это меня просто выводит из себя. Право открывать рот и что-то говорить могут хотя бы люди, которые имеют хорошее образование, большой стаж работы на сцене, пользуются авторитетом. А эти сидят, и непонятно, что они там вообще делают", - сказала, как отрезала, Ирина Адольфовна.

По ее признанию, сейчас она живет сегодняшним днем. О прошлом старается не вспоминать. А ведь мало кто знает, что несколько лет назад в ее жизни случилось страшное. Певица стала усыхать на глазах, врачи не могли поставить диагноз. Ее спасла знахарка, которая сообщила, что на звезду навели порчу.

"Я не хочу даже об этом вспоминать. Это были неприятные годы в моей жизни. А я стараюсь сейчас жить только позитивом. Мне так надоели все неприятные вещи, что я даже для себя искусственно нахожу какие-то моменты, которые могут вызвать у меня позитив. Потому что вечно жизнь в негативе человек не может. Это нереально", - резюмировала Отиева.