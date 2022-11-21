Военный роман «Момент истины» сделали сериалом. Сравниваем героев фильма «В августе 44-го...» с актерами нового проекта

Фото: РЕН ТВ

Одним из самых ярких военных проектов современности, безусловно, стала картина Михаила Пташука «В августе 44-го...» — экранизация романа Владимира Богомолова «Момент истины» 1974 года. В книге и фильме виртуозно воссоздана атмосфера Великой Отечественной и сложная работа контрразведчиков, вычислявших двойных агентов и диверсантов среди коллег. Кинодрама вышла 11 лет назад — и теперь канал РЕН ТВ решил выпустить собственную версию той работы. Только в виде четырехсерийной ленты. Продюсерами сериала стали Алексей Пиманов, Андрей Тартаков и Владимир Тюлин, режиссером — Сергей Виноградов («По законам военного времени»). Проект назвали «Операция «Неман», его съемки уже завершены — и, пока проект проходит финальный этап производства, «КП» решила сравнить образы героев предстоящего сериала и картины 2001 года.

КАПИТАН АЛЕХИН

Фото: Кадр из фильма/РЕН ТВ

Опытного и хитрого капитана «СМЕРШ» Алехина, который искал группу шпионов и руководил опергруппой и операцией «Неман», одиннадцать лет назад блестяще сыграл Евгений Миронов. В новом сериале этот образ воплотит трагик Александр Яценко, который нашел глубоко себя нечто схожее с новым героем: «У него осколок в сердце. Это специально так еще выписали, чтобы он был не Рэмбо. Мне это на руку, у меня стенты. Я очень понимаю в этом плане Алехина, что это, когда ты бледный и весь в поту».

СТАРЛЕЙ ТАМАНЦЕВ

Фото: Кадр из фильма/РЕН ТВ

Верного помощника Алехина, лихого старшего лейтенанта Таманцева, который и подстраховал, и помог «раскачать» диверсантов и получить бесценные вражеские координаты, в фильме сыграл Владислав Галкин. А в сериале за этот образ отвечает не менее харизматичный Алексей Макаров, который, кстати, снимался и в картине 2001 года (в роли майора-танкиста).

ДИВЕРСАНТ АБВЕРА МИЩЕНКО

Фото: Кадр из фильма/РЕН ТВ

Образ главного злодея, старшего группы диверсантов «Неман», Ивана Мищенко (по поддельным документам — капитана Елатомцева) в картине Пташука воплотил зловещий Александр Балуев. В сериале Виноградова на эту роль был утвержден Алексей Кравченко. — — Всегда впрямую показывать злодеев не интересно, — уверен артист. — Хочется, чтобы это было совсем неожиданно. Для зрителей это всегда, в хорошем смысле, болезненное восприятие. Когда видят героя и получается полный перевертыш.

ГЕНЕРАЛ ЕГОРОВ

Фото: Кадр из фильма/РЕН ТВ

В фильме главу управления контрразведки 3 Белорусского фронта генерал-лейтенанта Егорова блистательно показал Алексей Петренко. В сериале этого персонажа сыграл чуть менее властный, но не менее авторитетный Андрей Смоляков.

ЛЕЙТЕНАНТ БЛИНОВ

Фото: Кадр из фильма/РЕН ТВ

Одной из первых запоминающихся ролей Юрия Колокольникова был образ стажера опергруппы СМЕРШ, лейтенанта Блинова в картине «В августе 44-го...». В сериале эту роль отвели Александру Дуденкову.

В эфире РЕН ТВ сериал «Операция «Неман» должен выйти в 2023 году.