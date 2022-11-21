Поступления в бюджет от налогов выросли на 18% за 2022 год

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

- Начнём с главного вопроса – собираемости за десять месяцев, - Владимир Путин на встрече с главой Налоговой службы Даниилом Егоровым сразу перешел к сути.

- У нас за десять месяцев поступления составляют 27,4 триллиона. Это на 18% больше, чем в прошлом году, - доложил финансист.

Речь о консолидированном бюджете. Если же говорить чисто о федеральном, то он подрос на 20%, региональные – на 15%.

- Мы рассчитываем на то, что эти темпы сохраним и по концу года и преодолеем, по сути, Рубикон в 30 триллионов рублей – консолидированный бюджет у нас будет 33 триллиона рублей, - добавил Егоров.

Главный налоговик заметил, что Минобороны быстро передало сведения о всех мобилизованных. Ведь теперь ФНС должна следить, чтобы бойцы на фронте получили свои кредитные каникулы, даже, если не успели дойти до банка.

- 5 дней на передачу бизнеса по доверенности. Не мало? – усомнился президент. Речь о времени, которое дается бизнесменам на передачу дел кому-нибудь до их мобилизации.

- Этот срок, чтобы передать документы и зарегистрировать их. Сейчас можно сделать удаленно, - Егоров заверил, что пяти дней достаточно.

Ну и оформление налоговых вычетов ускорили. Теперь они делаются не за 4 месяца, а за 12 дней.