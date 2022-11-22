Анекдоты: Фонд кино выделил 10 миллиардов рублей, чтобы снять с российского кинематографа порчу

Межсезонье у травматологов - это когда мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты еще не начались.
* * *
- Вадя, скажи, тебе какие девчонки больше нравятся?
- Блондинки.
- Разъясни.
- Ну, они больше похожи на Дольфа Лундгрена.
* * *
Мужик приходит к адвокату:
- Сколько вы берете за консультацию?
- 50 000 рублей за три вопроса.
- Вам не кажется, что это слишком дорого?
- Кажется. И какой у вас третий вопрос?
* * *
- Известно, что в некоторых странах в армии служат в том числе и женщины.
- Интересно, они сильно переживают насчет одинаковых прикидов?
* * *
Бесит, когда едешь, а посередине дороги мама с маленьким ребенком перебегает дорогу и создает аварийную ситуацию. А через каких-то 10 - 15 метров стоит около светофора обычная дворняжка, ждет, когда загорится зеленый, идет по зебре и внимательно смотрит по сторонам на машины.