Анекдоты: Фонд кино выделил 10 миллиардов рублей, чтобы снять с российского кинематографа порчу

Межсезонье у травматологов - это когда мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты еще не начались.

* * *

- Вадя, скажи, тебе какие девчонки больше нравятся?

- Блондинки.

- Разъясни.

- Ну, они больше похожи на Дольфа Лундгрена.

* * *

Мужик приходит к адвокату:

- Сколько вы берете за консультацию?

- 50 000 рублей за три вопроса.

- Вам не кажется, что это слишком дорого?

- Кажется. И какой у вас третий вопрос?

* * *

- Известно, что в некоторых странах в армии служат в том числе и женщины.

- Интересно, они сильно переживают насчет одинаковых прикидов?

* * *

Бесит, когда едешь, а посередине дороги мама с маленьким ребенком перебегает дорогу и создает аварийную ситуацию. А через каких-то 10 - 15 метров стоит около светофора обычная дворняжка, ждет, когда загорится зеленый, идет по зебре и внимательно смотрит по сторонам на машины.