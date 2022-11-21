«Мой сын не чумазый, это кровь!»

Если перефразировать знаменитое китайское изречение про эпоху перемен, то пожелание «чтоб тебе родить в праздники!» будет не менее, если не более страшным проклятием. Гриша родился в конце апреля, и на майские маму с младенцем выписали домой. На лице ребенка багровело пятно - обширная гемангиома. Но врачи утешали маму, что это не повод для того, чтобы оставаться в больнице. Мол, - пойдете в поликлинику, вас направят к специалисту, назначат терапию… Сейчас подобные заболевания, хоть и не сразу, но лечатся, нужно только немного потерпеть.

Эпоха терпения началась прямо сразу, за порогом роддома. Гемангиома налилась кровью, начала трескаться, и в считанные дни вся нижняя губа и подбородок малыша превратились в сочащийся сукровицей кусок мяса. Он просто не мог есть. Несчастная же мама, хоть и обливалась молоком, не могла его кормить. Как? Ребенок орал от боли и голода, и чем больше плакал, тем больше трескалась губа. А доктора настоятельно советовали приходить после майских праздников.

- Пока мы добрались до больницы, оба страшно похудели и вымотались – вспоминает Гришина мама. – А ведь предстояло еще уточнение диагноза, подбор правильных гормонов, чтобы остановить рост опухоли. Я смотрела на сына и чувствовала себя виноватой, что родила его на такие страшные мучения. Оставалось уповать только на обещания докторов, что все можно вылечить, хоть и не сразу.

Наконец, рост опухоли остановил. Раны начали подживать, ребенок с горем пополам стал есть, а мама – морально готовиться к череде лазерных операций, которые придется пережить ее Гришеньке, чтобы этот кошмар остался позади. Но тут выяснилось, что по ОМС положено только две процедуры лазерной коагуляции в год. Для опухоли, размером, как у Гриши, это ничто, более, чем недостаточно.

- Подобная интенсивность приостановит развитие, но не излечит! – твердили доктора. – Чтобы справиться с вашим случаем, необходим длительный курс операций, проводимых раз в два-три месяца, не реже!

И никто бы не спорил, если бы дополнительные, выходящие за рамки ОМС, процедуры было чем оплачивать. Одна такая операция стоит 212 500 рублей. И, даже при том, что многодетные родители Шорниковы оба работают, денег катастрофически не хватает.

- Операции эти очень болезненные, – рассказывает мама Гриши. – Их делают под наркозом, и потом лицо еще долго болит. Но сын - настоящий герой – не плачет, терпит… Ему так хочется не быть «пугалом» для других детей и родителей во дворе, в садике. Он же ловит на себе все эти недоуменно-брезгливые взгляды, слышит вопросы: «почему он у вас такой чумазый?» И ему очень тяжело. После каждой операции, едва придя в себя, сразу требует зеркало в надежде, что теперь-то, наконец, все прошло. Но опухоль сдается очень медленно и постепенно. А мы уже потратили все, что могли, залезли во все долги, вывернули все карманы и просто не успеваем зарабатывать. Пожалуйста, помогите нам справиться с бедой!

Если остались вопросы, задайте их по телефону: +7 (499) 500-14-15,или письмом по почте: info@life-line.ru.

Помочь можно, отправив SMS на номер 4640 с суммой: например, 300.

Или перечислив пожертвование на счет:

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БИК: 044525593

Назначение платежа:

Благотворительное пожертвование на лечение Шорникова Григория.