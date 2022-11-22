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Политика21 ноября 2022 22:03

Хасбулатов живет в квартире Брежнева и ездит в гости к Кадырову

Об этом «КП» рассказал бывший спикер Верховного Совета России, а ныне заведующий кафедрой мировой экономики университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов. Ему сегодня 80 лет
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Руслан Хасбулатов во время интервью "Комсомолке".

Руслан Хасбулатов во время интервью "Комсомолке".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕСТЬ И БУРКА, И КИНЖАЛЫ

- Руслан Имранович, я уже не надеялся на встречу…

- Да, я давно не даю интервью. Лезут, лезут… Но тебе не мог отказать.

- Я думал, вы к 80 годам будете в папахе, с усами. Усы вижу. Это кавказские?

- Нет, скорее гусарские.

Теплая встреча: Александр Гамов и Руслан Хасбулатов.

Теплая встреча: Александр Гамов и Руслан Хасбулатов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А папаха? Бурка?

- Есть. Дома. И черная, и белая.

- А кинжал?

- Ну, кинжалов много. Наверное, полсотни. Надарили.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЛИФТ

У Руслана Хасбулатова сейчас - усы по-гусарски и книги по истории, которые он пишет сам.

У Руслана Хасбулатова сейчас - усы по-гусарски и книги по истории, которые он пишет сам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы так же в брежневской квартире живете?

- Почему в брежневской? Я в своей живу.

- Ее для Брежнева вроде готовили? Там отдельный лифт.

- Да. Дочь Брежнева, Галина, жила рядом с нами, у нас были дружеские отношения. Она говорила, что Леонид Ильич зашел, посмотрел квартиру: «Неуютная, не хочу». И отдал ей. Они жили там с Чурбановым (муж Галины Брежневой, был замминистра внутренних дел СССР. - А. Г.). Галина съехала в большую квартиру на Кутузовском. А эту сдали в Моссовет. Мне Лужков предложил сюда въехать.

- Я был у вас в гостях. Там, кажется, шесть комнат?

- Теперь этим разве удивишь? Шесть, да.

«ТРУБКУ ТЕПЕРЬ ПРЯЧУ»

- А вы трубку сейчас курите по-прежнему?

- Ну, только прячу ее, сейчас не модно. Другой тренд.

- А что за книги у профессора Хасбулатова на столе?

- Это три тома из десяти военно-политического анализа - начиная от становления России до ее исчезновения.

- Чьего исчезновения?

- Как чьего? Большая Россия исчезла! Союзные республики - это же условность. У нас должно было быть 400 миллионов населения. А сейчас сколько? 150…

«Я - ФАТАЛИСТ»

Осень 1993-го. Сразу после расстрела танками «Белого дома». Хасбулатова и Руцкого (справа) выводят для ареста.

Осень 1993-го. Сразу после расстрела танками «Белого дома». Хасбулатова и Руцкого (справа) выводят для ареста.

Фото: EAST NEWS

- Помните, я к вам пробрался накануне расстрела «Белого дома», 3 октября 1993-го?

- Да, ты говорил: ой, я думал, у вас тут паника…

- А у вас рубашки висели глаженые, и сосиски варились. Я тогда спросил: Руслан Имранович, не боитесь, что я вас убью?

- Помню. Я - фаталист. Что предназначено Всевышним, от этого не уйдешь.

- А вот если бы Ельцин не стрелял в «Белый дом» и Хасбулатов остался у власти? Что было бы? Парламентская республика? Куда бы вырулили?

- Я бы вырулил, я говорил - давайте попробуем мягкий капитализм типа НЭПа. Уровень жизни был бы выше, чем во Франции.

- А чего, там высокий?

- Конечно, втрое выше, чем у нас.

- Я там был, не заметил.

- А я в 115 странах был. Каждый месяц летал. Пропагандировал Горбачева.

- А сейчас вы как к Горбачеву относитесь?

- Противоречиво. Он все-таки главный развальщик СССР. А Ельцин только подтолкнул. Если бы Горбачев продержался дольше, может, создал бы конфедерацию из девяти союзных республик. Но Ельцин не дал.

- Только вы бы власть, если захватили, уже не отдали бы?

- А кто у меня спрашивал? Народ выбирает. Не выбрали бы - все, пошел бы на кафедру. Не в тюрьму же…

О ТЮРЬМЕ И СУМЕ

- Вы в тюрьме после расстрела парламента сколько месяцев провели?

- Пять. В «Лефортово».

- О чем там думали?

- Я писал. Вот книга «Великая российская трагедия», я ее там начал.

- Там одна глава называется «Журналист».

- Да-да, встреча с тобой. В «Лефортово» был стол, привинченный к полу, мне начальник тюрьмы (там был порядочный начальник, полковник) дал лампу, и я ночами работал. И вдруг прислали замполита, ну, кагэбэшника. И он ночью обходил, увидел и начал грубить: «Уберите лампу. Я кому сказал? Заключенный, встаньте!» Я вырвал с корнем эту лампу, как дал ему по башке. Он выскочил. Забежали охранники, наставили автоматы. Но начальник тюрьмы убрал этого политрука.

- Больше не покушались?

- Чуть не отравили. Начальник санчасти говорит: «В 11 часов ночи шел, подумал, дай-ка зайду к Хасбулатову». Зашел, а у меня уже пена. Он меня откачал.

- А кто вас мог отравить?

- Была одна медсестра невзрачная, серенькая. А я простыл сильно в первые дни там. Она: «Я вам сделаю хороший укол». И минут через 5, вижу, теряю сознание. Врач говорит: «Спасло то, что у вас организм крепкий». Я же в Сибири рос, на волков ходил с братовьями. У меня была бригада грузчиков - бывшие зеки.

- Они вам сейчас не звонят?

- Нет. Раньше звонили. Даже не представлялись, говорили: «Примите мое уважение».

«КОГДА Я В ЧЕЧНЕ, РАМЗАН ЗОВЕТ»

- В Чечне бываете?

- Ну а как же.

- С Кадыровым видитесь?

- Я ему не надоедаю. Но когда он узнаёт, что я в республике, звонит, посылает машину.

- А вы между собой говорите на русском или на чеченском?

- И так, и так, половина по-русски, половина по-чеченски. Такой у нас стиль.

- Это не вы его подковали так в политике разбираться?

- Нет, он сам имеет свойство редкое… все впитывать. Очень способный.

ДУДАЕВУ ОБЕЩАЛИ ПОСТ В МОСКВЕ

- А после тюрьмы вы с Ельциным встречались?

- Нет, хотя он ко мне Ярова (вице-спикер Верховного Совета РФ. - А. Г.) направлял. Хотел, чтобы я написал извинения. И обещал мне любую должность, кроме премьера и министра обороны. Я ответил: а Ельцин не может мне предложить пост без записки с извинениями?

- Когда я в 1993-м пробрался в «Белый дом», я ведь сначала пошел к Руцкому, а там бухали. Охранники: «Кто? «Комсомольская правда»? Вали отсюда!» Тогда я - к вам. И меня поразило, что у вас были одни чеченцы вооруженные.

- Почему одни? Охрана вся была русская. Это тебе показалось. Ты подозрительный.

- Я тогда подумал: если Хасбулатов возьмет власть, везде чеченцев поставит.

- Власть бы мы взяли, если бы не подлец Дудаев. Он же запретил идти добровольцам из Чечни в Москву. Если бы пришли хотя бы сто вооруженных, вся банда Ельцина разбежалась бы.

А к Дудаеву я посылал осенью 1991-го генерала Дейнекина. Причем согласовал это с Ельциным. Он говорил: да обещайте ему хоть генерала армии, только пусть из Чечни уедет, не мутит там… Тогда мы с Ельциным были в прекрасных отношениях.

И вот Дейнекин там вел переговоры. Дудаев согласился, радовался как ребенок. А на второй день все отменил.

- Почему?

- Мне помощник Дудаева, который слушал его разговор с Дейнекиным, рассказал. Дудаеву после переговоров ночью позвонил кто-то из Кремля: нечего тебе в Москву ехать. Когда снимем Хасбулатова, тогда приедешь.

Руслан Имранович среди своих студентов.

Руслан Имранович среди своих студентов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«НАС ДО СИХ ПОР ЗАЩИЩАЕТ СССР»

- Профессор, а почему Россия сейчас не тонет после введения всех этих санкций?

- Куба - маленькая страна, сколько лет под санкциями? Не утонула. Иран не утонул. И мы не утонем.

- Они чего, такие дураки на Западе, что с нами не могут справиться?

- На Западе деградация лидеров. Их же невозможно сравнить ни с Черчиллем, ни с Рузвельтом. Как только пал СССР, пропала конкуренция систем. Они успокоились.

И еще они вот что не рассчитали. Страна-то у нас за последние 15 лет получила 3,5 триллиона долларов от нефти и газа. Есть запас прочности.

Но в лишний оптимизм нам не надо впадать. Санкции длинные. Деньги кончатся. Надо думать, решать.

- Мы не проиграем Западу?

- Мы не можем проиграть. Потому что нас продолжает защищать ушедший в небытие Советский Союз. Он нам оставил ядерное оружие. А вот сможем ли выиграть - зависит уже только от нас.

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