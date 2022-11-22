Россияне ответили, какие фильмы хотели увидеть по телевизору в новогоднюю ночь

Вопрос дня: А кого из звезд вы бы хотели увидеть на экранах в новогоднюю ночь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Григорий Гладков, композитор:

- Покажут мой мультик «Падал прошлогодний снег», я сделал его аудиоверсию с актерами Театра кукол Образцова. А увидеть хотелось многих. Иных уж нет: Эдуарда Успенского - это был мудрый сказочник, академика Дмитрия Лихачева - глыба, Павла Смеяна - настоящий талант, который не лез за славой. И рад был бы увидеть Николая Николаевича Дроздова - остроумного аксакала. Доктора Рошаля. И поэта Кушнера. У меня много новогодних песен, но сам я в огоньке не хочу сидеть. Лучше свечку поставлю в эту ночь.

Игорь Бухаров, глава Федерации рестораторов и отельеров России:

- И в годы Великой Отечественной праздновали Новый год. Приближая победу, снимали комедии вроде «Свинарка и пастух» или «Небесный тихоход». Сочиняли лирические хиты, их исполняли замечательные Шульженко и Русланова. Сейчас не нужно безоглядного веселья, но и грусти вселенской не надо. Просто меньше слащавой «умцы-умцы» - больше нормальных песен.

Елена Шувалова, депутат Мосгордумы:

- Я хочу видеть классику советского кино: фильмы Рязанова и Данелии, Захарова и Михалкова. Хочу слышать советскую музыкальную классику: Пахмутову и Петрова, Рыбникова и Свиридова.

Владимир Бурматов, первый зам главы Комитета Госдумы по экологии:

- Знаю, чего бы не хотел видеть. Такого, как в прошлый Новый год, когда в студию одного из телеканалов притащили живого тигренка, он был перепуган. Но это лишь подстегнуло в регионах волну с использованием животных. Пожалейте четвероногих «звезд»!

Анастасия Спиридонова, финалистка проекта «Голос»:

- В нашей музыкальной индустрии появляется много новых имен. Но современные хиты редко знают одновременно и молодежь, и люди старшего возраста. Хочется слышать и видеть в новогоднюю ночь шлягеры - песни, которые и любят все, и которым все могут подпевать за новогодним столом, и под которые можно танцевать.

Виктор Алкснис, политик, авиатор:

- Хочу видеть героев космоса, спорта, науки. Хороших актеров. Не хочу видеть кривляния клоунов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

SHAMAN, Лепс, Бузова споют на Новый год: сколько артисты заработают на праздники

Работу в главную ночь года получат самые востребованные звезды (подробности)