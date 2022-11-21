"Ситуация тяжелая, на грани столкновения": Что происходит на границе Сербии и Косово

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации по итогам переговоров, прошедших в Брюсселе.

В бельгийской столице делегация сербского правительства встречалась с представителями самопровозглашенной республики Косово. Никаких договоренностей в ходе переговоров достигнуто не было.

Вучич предупредил: риск столкновений в Косово высок, ситуация в регионе тяжелая.

Он рассказал, что косовские власти направили на север территории, в четыре разных места, населенных сербами, спецназ.

Косово провозгласило свою независимость в 2008 году, республику признали более 100 стран. Россия в это число не входит, а Сербия считает Косово своей территорией.

Эксперт Международного института гуманитарно-политический исследований Владимир Брутер так прокомментировал развитие событий на Балканах в эфире радио "Комсомольская правда":

- Если Запад вмешается и встанет на сторону Косово, то столкновения не избежать. И это будет очень серьезно. Если же он будет соблюдать нейтралитет, то сербы сравнительно легко отодвинут косовских албанцев от границ населенных пунктов, населенных соотечественниками. Косово будет сохранено как псевдонезависимое государство, но оно будет иметь зону разграничений с Сербией.