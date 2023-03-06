Павел Прилучный не пришел на день рождения дочери от Агаты Муцениеце

Павел Прилучный. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочери Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Мие исполнилось 7 лет. В честь этого события актриса устроила большой праздник для девочки и ее друзей - с играми, конкурсами и аниматорами в костюме дракона. Агата пригласила на день рождения бывшего мужа Павла Прилучного, его новую жену Зепюр Брутян, а также свекровь. Однако ни Павел, ни его мама не пришли на вечеринку Мии.

После расставания с Муцениеце Прилучный предпочитает устраивать для детей праздники на своей территории. Очевидно, звезда сериала «Мажор» не хочет поздравлять сына и дочку с днем рождения в присутствии экс-супруги. Павел опубликовал нежное послание для Мии в соцсетях. Актер подчеркнул, что очень любит и ценит дочку.

«Пусть у тебя все получается! Твой папа», - подписал он трогательный пост на своей странице.

Только этим Павел не ограничился. После того, как Мия отпраздновала день рождения вместе с мамой, Прилучный пригласил девочку к себе домой. Актер украсил комнату воздушными шарами, преподнес Мие красивый торт в форме сердца и приготовил для нее коробку с подарками. На празднике присутствовала и бабушка – мама Павла. Она вручила Мие несколько презентов от себя.

Агата с детьми Мией и Тимофеем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ранее Павел проигнорировал день рождения сына. В честь 10-летия мальчика Агата устроила праздник, на который она также пригласила бывшего мужа, его новую жену Зепюр Брутян и маму Прилучного. Однако, по словам актрисы, они не пришли. Агата не раз говорила, что ради спокойствия детей готова подружиться с новой избранницей мужа. Но Павел не дает ей такого шанса. Актриса отметила, что ей было немного обидно за Тимофея.

«Важно то, что уже никому ни с кем ничего делить не надо. Мне кажется, реально сделать так, чтобы все люди дружили, любили друг друга, общались нормально, без всяких „я делаю вид, что тебя не существует“. Это как раз самый бред, потому что дети все чувствуют и страдают. Вот Миюшка очень сильно страдает, сильнее, чем Тима. Я пошла навстречу, зарыла топор войны, все обиды. Это не очень легко, кстати, далось. Поэтому считаю, что я молодец. Дальше уже как есть. У меня груз с души упал. Мы все просто хотим быть счастливыми», - рассказала актриса в YouTube-влоге «Будни Б. Агаты».

Ранее Агата уже выражала беспокойство по поводу того, что ее дочь Мия так и не смогла смириться с разводом родителей.

«Не знаю, как дети после развода приходят в себя. Уже столько времени прошло, она все никак не может отпустить ситуацию. Видимо, ей не особо нравится то, что сейчас происходит. Причем она хорошо относится к новоиспеченной женщине своего отца. Видимо, она потеряла надежду, что мы с ним когда-то будем снова вместе», - поделилась как-то Агата в своем влоге.