Иван Ургант нежно поздравил с днем рождения любовь всей своей жизни

Иван Ургант. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Иван Ургант опубликовал в соцсетях редкое фото жены. Телеведущий нежно поздравил избранницу с днем рождения, публично признавшись ей в любви. На снимке супруга шоумена Наталья Кикнадзе позирует на диване с бокалом вина в руках. У нее за спиной видна гитара, а также розетка в стене.

«Все, что я люблю! Наташка, гитара и электричество! С днем рождения, моя любовь», - написал Иван.

Иван Ургант опубликовал в соцсетях редкое фото жены. Фото: соцсети.

В этом году Ургант и Кикнадзе отметили 17-летие семейной жизни. Их можно назвать одной из самых образцовых пар российского шоу-бизнеса. Наталья – одноклассница Ивана, они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На тот момент пару связывали только дружеские отношения, но через десять лет после окончания школы Ургант и Кикнадзе вновь встретились, и у них завязался роман. Тогда Наталья была замужем и воспитывала двоих детей от первого мужа.

Сейчас шоумен говорит, что он не представляет рядом с собой другой женщины. Иван как родную воспитал дочь Натальи Эрику. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. С Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью.

- Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе... Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила, - рассказывал Иван в соцсетях.

В браке шоумена родились две дочки - Нина и Валерия. Леру назвали в честь мамы Ивана, актрисы Валерии Киселевой. Вторая дочь телеведущего Нина получила имя в честь знаменитой бабушки шоумена, звезды фильма "Белорусский вокзал" советской актрисы Нины Ургант. Нина Николаевна ушла из жизни в декабре 2021 года, ей было 92 года.

«Моя мама была актрисой. Она совершенно беззаветно любила свою профессию, театр, коллег. Всем звонила, поздравляла, помогала, утешала и лечила. У нее, например, не были проколоты уши. И еще она не ругалась. Совсем. Ни одного не то что матерного, вообще ни одного плохого слова не произнесла. За всю жизнь. Когда мы вернулись восемь лет назад с похорон, мы узнали, что Наташа ждет ребенка. Так появилась еще одна Валерия Ивановна. Которая три дня назад проколола уши, иногда кричит ''Ж***! '' и начинает страшно хохотать… Но я все равно вижу в ней маму», - рассказывал Ургант.