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Политика6 марта 2023 6:18

Шойгу посетил новый район Мариуполя

Министру показали планы строящихся в Мариуполе современного комплекса Федерального медико-биологического агентства России и еще одного нового жилого микрорайона
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

«В Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Шойгу показали возведенный силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов, который уже осваивают жители города.

Главе военного ведомства также продемонстрировали поэтапные планы строящихся в Мариуполе современного комплекса Федерального медико-биологического агентства России и еще одного нового жилого микрорайона. Он будет состоять из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода соединяющего Ростовскую область и Донецкую, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона донской водой и высоко оценил работу Военно-строительного комплекса.

Он лично поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса.

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