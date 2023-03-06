Шойгу посетил новый район Мариуполя

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

«В Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Шойгу показали возведенный силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов, который уже осваивают жители города.

Главе военного ведомства также продемонстрировали поэтапные планы строящихся в Мариуполе современного комплекса Федерального медико-биологического агентства России и еще одного нового жилого микрорайона. Он будет состоять из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода соединяющего Ростовскую область и Донецкую, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона донской водой и высоко оценил работу Военно-строительного комплекса.

Он лично поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса.