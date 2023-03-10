Что такое Детокс?

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Non nocere – не навреди

Как вы относитесь к своему здоровью? Ответьте себе честно: нужно ли вам работать меньше, отдыхать больше, а о самочувствии вспоминать чаще? Может ли у взрослого человека ничего не болеть, а пробуждение по утрам приносить радость и предвкушение нового прекрасного дня?

В последние годы мода на правильное питание, регулярные занятия спортом и здоровый образ жизни переживает пик популярности: мы стараемся о себе заботиться, чтобы прожить долгую и активную жизнь. Однако даже рекомендации специалистов порой противоречат друг другу, а растиражированные авторские методики похудения или так называемого «биохакинга» редко являются безопасными и эффективными.

Тенденция популяризации заботы о здоровье радует, но важно не навредить организму и сформировать достоверную базу знаний о своем теле. Поисковые запросы «детокс простыми словами», «детокс-диета», «очищение организма» и «выведение токсинов и шлаков» и даже «детокс это» остаются очень популярными, несмотря на огромное количество информации по этой теме.

Facile dictu, difficile factu – легко сказать, трудно сделать

Зачастую мы ищем информацию о здоровье не для того, чтобы немедленно выполнить все рекомендации, а для понимания сигналов собственного организма: когда пора обратиться к врачу, а когда стоит просто уделить чуть больше внимания потребностям тела. Но чем меньше знаний в какой-то области, тем больше догадок – нереалистичные представления очень мешают воспринимать достоверную информацию. И тут на сцену выходят соблазнительные обещания похудеть за три дня или моментально очистить организм от шлаков соками.

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Самый частый аргумент в пользу быстрых способов – «у меня нет лишнего времени». Но если задуматься, то здоровый образ жизни – это не отдельные мероприятия, это реальная и системная забота о себе в различных сферах жизни. Сегодня много медицинских клиник и санаториев предлагают детокс-программы оздоровления. При этом родоначальниками детокса в России являются медицинские клиники в Карелии, где детокс такой же узнаваемый бренд как остров Кижи или место силы Кивач. Именно поэтому, для того что бы получить компетентные ответы мы решили обратится за комментариями к Вере Валейской – врачу-терапевту одной из клиник России.

Вера Викторовна пояснила нам, что при проведении детокса крайне важно стремиться не к сиюминутному, а к долгосрочному результату. В Карелии на программах детоксикации врачи помогают прежде всего осознать нужды организма и обучают взаимодействовать с ним, регулировать свое самочувствие, встраивать в рутину полезные привычки.

По ее словам правильный детокс это комплексная программа которая должна длится не менее 7 дней: «за более короткий период провести все процедуры, необходимые для получения результата, просто невозможно. Снижение веса, очищение кожи, ощущение легкости и бодрости. Самая короткая программа занимает не менее недели, а расширенный комплекс процедур может продолжаться десять дней и две недели» - подтвердила Вера Валейская.

Aurea mediocritas – золотая середина

Обычно токсины полностью выводятся из организма через почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, легкие. Но при нарушении работы любого из перечисленных органов, продукты распада накапливаются в организме. «Токсичные вещества из окружающей среды (ксенобиотики), пищи (красители, консерванты, канцерогены) способствуют развитию хронического воспаления и нарушают клеточный метаболизм наряду с этанолом и табачными продуктами. Лекарственные препараты также нуждаются в «обезвреживании» в печени», - разъяснила терапевт.

В современных городах организм человека часто испытывает избыточную токсическую нагрузку. В этой ситуации стандартные принципы здорового образа жизни помогают мало, внутренняя среда организма засоряется «шлаками» (остаточными продуктами метаболизма, которые правильнее называть токсины).

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Задача детокс программы – активизировать работу органов выведения на клеточном уровне, на уровне химических реакций. Комплекс диеты и процедур для активации метаболизма должен проводиться только под медицинским контролем. Это крайне важно для здоровья, ведь любые попытки устроить детокс в домашних условиях могут оказаться небезопасными.

Для оценки работы систем детоксикации, выявления генетических предпосылок нарушения работы ферментных систем, обнаружения хронической интоксикации внешними агентами обязательно стоит обратиться к грамотному доктору – индивидуальный подход к обследованию определяет правильный подбор методик лечения.

Festina lente – спеши медленно

Индивидуальный подход подразумевает, что вы выбираете именно те способы заботы о здоровье, которые подходят вам и легко становятся привычными. Навык заботы о себе – это осознание ценности хорошего самочувствия, это внутренняя потребность в благополучии, реализованная внешними способами.

Нередко импульсом к изменениям становится болезнь, но тем значимее для человека выздоровление и долгосрочные изменения. В целом, все детокс-программы нацелены на замедление процессов старения и продление периода молодости и активности человека. Это не просто долголетие, а максимальное повышение качества жизни. Но для достижения такой цели важно правильно выбрать медицинский и оздоровительный курорт и правильно найти своего доктора.