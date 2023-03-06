На Западе поняли бесперспективность борьбы с Лукашенко "мирными" способами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

ВИРТУАЛЬНЫЕ ХОРУГВИ

Называющий себя лидером организации BYPOL бывший подполковник белорусской милиции Александр Азаров на днях в интервью польскому изданию Rzeczpospolita сообщил, что на территории Польши он сотоварищи сформировали около десяти "хоругвей народного ополчения", члены которых регулярно проходят военную подготовку.

- Мы сформировали свои хоругви во всех крупных польских городах, их уже около десяти. Они объединяют белорусов, которые хотят получить военный опыт, чтобы в будущем освободить Беларусь, - заявил Азаров, похвалившийся, будто бы на территории самой Белоруссии находится аж 200 тысяч "партизан", которые в рамках плана "Перамога" организовывают диверсии против российских войск, входящих в состав совместной группировки РФ и РБ. Понятно, что это все ложь чистейшей воды, но это та ложь, которую хотят слышать хозяева белорусской оппозиции, болтающейся в эмиграции. И это та ложь, которую на Западе хотят считать правдой. Потому что у них, как говорится, "концепция изменилась"…

ПОДНИМАЮТ ПОДЗАБЫТЫЙ «БЕЛОРУССКИЙ ВОПРОС»

В конце января в Варшаве состоялись торжества по случаю 160-й годовщины начала восстания поляков в Российской империи. Участие в них приняли президенты Польши и Литвы и … Светлана Тихановская вместе с группой белорусских оппозиционеров-змагаров. И это тоже совсем не случайность, хотя белорусы в том восстании не принимали практически никакого участия, несмотря на то, что поляки всячески пытались их поднять на борьбу.

Польша изменила свою стратегию в отношении беглых белорусских оппозиционеров, приняв решение, что Евросоюзу следует более активно продвигать "белорусский вопрос" на международных площадках, а перед "Объединенным переходным кабинетом" (ОПК) Тихановской стоит задача добиваться международного признания, в первую очередь, со стороны ЕС, присутствия в структурах ОБСЕ, Европарламенте и ООН. В русле этой новой стратегии планируется создание сети "народных посольств" и подготовка управленческих кадров, чтобы при начале "волнений" и "народного восстания" именно их признать правомочными представлять "белорусский народ" и "белорусское государство".

Полицейские ограждения в Минске, сентябрь 2020 года. Фото: REUTERS

«МИРНЫЙ» ЗАХВАТ НЕ УДАЛСЯ

В Польше и других странах Запада не могут не понимать, что внутренняя оппозиция в Белоруссии серьезно ослаблена в результате действий силовиков, самая неадекватная ее часть не просто на зарубежном содержании (как собственно, и вся оппозиция в РБ), но и физически за пределами страны, и все надежды на действия несистемной оппозиции для прихода к власти мирным путем развеяны в прах и остались в прошлом. Не оправдались и надежды на грядущую амнистию, под которую, как рассчитывали, должны были попасть многие активисты "гражданского общества" и "демократической оппозиции". Наоборот, прошел ряд процессов над подстрекателями беспорядков.

Председатель незарегистрированного правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий, движение которого стало лауреатом Нобелевской премии мира, буквально на днях был приговорен судом к 10 годам лишения свободы. А его соратницы по "борьбе за демократию" - главный редактор и гендиректор портала TUT.BY Марина Золотова и Людмила Чекина буквально сейчас дают показания в ходе судебного процесса, который начался 9 января. И рассчитывать на оправдательный приговор им явно не стоит.

Светлана Тихановская. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИЩУТ ПЛАЦДАРМ

А потому на первый план в той же Польше выходят планы по силовому захвату власти в Белоруссии. И здесь только от степени авантюристичности руководства Польши зависит, запылает ли в Европе новый "костер". Пока можно сказать, что Варшава пытается всячески продвинуть "белорусизацию" страны по примеру Украины, с максимальным разрывом связей с Россией, в первую очередь поощряя националистов в Белорусском госуниверситете, Национальной Академии наук и других местах "гнездования" местной интеллигенции, препятствующей развитию контактов с Россией. По замыслу тех, кто планирует различные сценарии, она должна с восторгом встретить новую власть и всячески ее поддержать в глазах "мирового сообщества".

Откуда появится "новая власть"? Тут возможны различные варианты, но как говорят весьма осведомленные источники, не исключена попытка одновременной попытки захвата приграничных деревень Белоруссии силами этих самых "хоругвей", окопавшихся в Польше, и воюющего на Украине "полка Калиновского", составленного из реальных сбежавших из республики "змагаров", и других военных подразделений, в которых большинство (или хотя бы значительную часть) составляют граждане Белоруссии. 200 тысяч "партизан" – это бред сивой кобылы, но несколько сотен человек эти структуры набрать смогут. А после одновременного захвата даже нескольких деревушек они могут обратиться и за военной помощью от имени «восставшего народа». И здесь, если не регулярная армия, то польские добровольцы вполне могут прийти на помощь в сражении за возврат Западной Белоруссии Польше, который новая "демократическая" власть в знак признательности несомненно оформит.

Авторы этой и других разработок считают, что с армией Белоруссии они смогут справиться, а Россия, занятая на фронте с Украиной, не сможет оказать действенную помощь своему союзнику.

НЕПРЕОДОЛИМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Есть только два препятствия для начала реализации вышеописанного плана. Первое – это традиционная разобщенность лидеров самой белорусской оппозиции и их постоянная грызня между собой за право стать "царем горы". Несмотря на то, что самой легитимной среди них (насколько это возможно) считается все та же Тихановская, другие коллеги-конкуренты ее и в грош не ставят. Бывший кандидат в президенты РБ Позняк не устает повторять, что "Тихановская будет сидеть в тюрьме", Цепкало и компания обвиняют Светлану в том, что она "узурпировала власть" с помощью Запада и не стремится к диалогу. А "полк Калиновского" уверен, что всеми процессами должны рулить именно они, которые являются самой мощной "политической силой". И второе – в высших эшелонах власти Польши еще остались люди, которые не утратили здравый смысл, которые понимают, какие катастрофические последствия для Варшавы вызовет попытка реализации такого сценария. Но не утратят ли они свои позиции в угоду тем, кто все больше и больше набирает силу с подачи извечного польского союзника по всяким темным делами и кровавым историям, можно даже сказать, вдохновителя радикалов? В лице британских спецслужб.