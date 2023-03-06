Видео заминирования машины главы «Царьграда» опубликовала ФСБ России

Федеральная служба безопасности России показала кадры момента закладки бомбы под машину председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

Федеральная служба безопасности России показала кадры момента закладки бомбы под машину председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По данным ведомства, покушение на жизнь общественного деятеля было организованно украинскими спецслужбами (СБУ).

«Организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса», участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, 39-летний гражданин России Денис Капустин», - прокомментировали кадры в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что аналогичная схема совершения диверсионно-террористического акта ранее применялась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.

На кадрах оперативной съемки можно увидеть, как робот-сапер разминирует машину Малафеева. Можно увидеть, что бомба была прикреплена магнитом за бензобаком автомобиля.

«В августе 2022 года ФСБ России также был предотвращен организованный Денисом Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Два боевика Капустина - сторонники организованных им праворадикальных организации «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь» граждане Российской Федерации Кейнер и Ушков при оказании вооруженного сопротивления были уничтожены», - на следующих кадрах демонстрируется автомобиль убийц, в котором лежат тела и пистолеты.

Можно увидеть, что бомба была прикреплена магнитом за бензобаком автомобиля.

Сотрудники ФСБ напомнили, что тот же Капустин стал организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов террористического «Русского добровольческого корпуса» на села в Брянской области (по данному преступлению возбуждены уголовные дела по статьям: «теракт», «убийство», незаконное использование оружия и боеприпасов».

«Несмотря на сделанные в сети Интернет заявления, что «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе, ребенка, а также занимались мародерством», - подчеркнули в ФСБ России, и сравнили действия убийц Капустина с бандеровцами, что в годы Великой Отечественной запирали жителей в одном сарае, а сами грабили их дома, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения.

В ФСБ России отметили, что по факту покушения на жизнь Константина Малофеева в отношение Капустина возбуждено уголовное дело по ст. 205 «террористический акт», 205.4 «участие в деятельности террористической организации» и 222.1 «незаконный оборот взрывчатых веществ» УК России. Террористам за серийные преступления и убийства совершенные с особой жестокостью грозят пожизненные сроки.