Турпоток на курорт «Архыз» вырастет вдвое к 2030 году

В развитие курорта вложат не менее 40 млрд рублей частных инвестиций Фото: Shutterstock

За последние три года турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа увеличился втрое и уже превышает 1,3 млн. человек за сезон. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак в понедельник на совещании у Михаила Мишустина.

Одним из главных горнолыжных курортов Северного Кавказа остается «Архыз». Сейчас его ежегодно посещают более 700 тысяч туристов. По задумке правительства к 2030 году турпоток на «Архыз» должен вырасти вдвое.

На курорте уже созданы 27 км трасс с системой искусственного снегообразования, 8 современных канатных дорог, а также кафе и рестораны. Как рассказал Новак, к развитию курорта привлечен стратегический инвестор, который взял на себя обязательства по дальнейшему развитию «Архыза». Он перечислит в бюджет России 24,2 млрд рублей и вложит в инфраструктуру курорта не менее 40 млрд. рублей, что и позволит увеличить турпоток.

- Реализация инвестиционного проекта имеет важнейшее значение не только для Карачаево-Черкесской Республики, но и для всего Северного Кавказа, для всей нашей страны. Это и новые рабочие места, и дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему, и, что самое важное, это рост благосостояния жителей Северного Кавказа, - отметил Новак.

По словам Новака, правительство рассчитывает распространить этот опыт и на другие курорты Северного Кавказа.

- Важно, чтобы все намерения, когда государственно-частное партнерство заключается, не оставались намерениями на бумаге, а были выполнены в конкретных километрах, квадратных метрах, - отметил Мишустин. По его словам, туристический сектор должен стать главным направление развития Северного Кавказа.