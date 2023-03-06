А он встанет на самокат. И поедет в военкомат

Видео, на котором люди в военной форме гоняют на самокатах по Одессе взбудоражило народ

То ли любовь к Зеленскому и Батькивщине, то ли страх быть отправленным в зону боевых действий тут играют главную роль, но фантазия украинских военкоматчиков по отлову мобилизуемых оказалась по-настоящему безграничной и бескрайней. Особенно это проявляется в Одесе (так теперь на Украине называют этот город, некогда бывший городом-героем, и таким он останется пока не дождется освобождения, соответственно одесситы до того момента будут оставаться одесьцами).

Одеские военкоматчики перепробовали, казалось бы, все. Они первыми начали устраивать "загонную" охоту на потенциальную "дичь" для мобилизации. После этого они объявили вознаграждение по схеме банковских маркетологов "приведи друга". Дескать, сообщи нам, где находится уклонист, получи тысячу гривен за голову и можешь идти искать следующего. Пока доносишь и полезен, тебе самому мобилизация не грозит.

Но даже привычные ко всему одесьци были шокированы одним не самым прекрасным утром, когда увидели, как по дороге по полосе общественного транспорта рассекают пятеро военных в камуфляже и … на самокатах. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях и публикуют видео.

Прямо какая-то живая иллюстрация – "чтобы поймать преступника, надо думать, как преступник, и действовать, как он". Можно, конечно, попробовать поискать уклонистов по ночным клубам, но там ведь, как нечего делать, напороться на каких-нибудь мажоров, которые сам тебя под Угледар отправят (под Артемовск-Бахмут уже неактуально в связи с тем, что теперь ни туда, ни оттуда националистам весьма затруднительно). А самокат для отлова уклонистов – самое милое дело. Во—первых, не так заметен, как фургон "Скорой помощи" или "аварийка", от которых мобилизуемые уже научились давать стрекача. Во-вторых, не требуется отдельного места для парковки. В-третьих, сам по себе самокат весьма маневренное средство передвижения, и на твердом покрытии позволяет многое в плане маневрирования. На нем можно проехать даже там, где не пройдет мотоцикл или мотороллер. Наконец, самокат (тем более, если это электросамокат) позволяет экономить силы, которые потребуется для завершающего рывка, если преследуемый ломанется по лугам и полям, и надо будет догонять его пешим ходом.

Ну, прямо практически по одной из песенок Любы Успенской: "А я встану на самокат, и поеду в военкомат". Единственное, что вдруг, если сами мобилизуемые тоже пересядут на самокаты. Да еще на более мощные, чем у военкоматчиков. Ну-ка, догони! Попробуй.

Но почему-то не сомневаюсь, что еще, максимум, пара-тройка недель, и одеськие военкоматчики найдут решение и этой проблемы. И весьма-весьма эффективное. А местами еще и эффектное. Помните, как там было у Валерия Леонтьева?

- Уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан.

Вот я надену два крыла и ближе ты, и ближе ты

Бери повестку и на фронт - от суеты…

Будут, как снег на голову.

Но, т-с-с, тихо. Я вам ничего не говорил.