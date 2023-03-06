Составлен рейтинг регионов России, где пьют больше всего водки, вина и пива

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опять нет повода не выпить! На сей раз - от тоски. Под этим девизом прошел прошлый год у многих россиян. А заливали мы грусть-печаль в основном горькой. Это выяснили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив статистику продаж горячительного в магазинах страны.

Итак, за прошлый год среднестатистический россиянин употребил:

- 6,8 литров крепкого спиртного (водка, коньяк, джин, ром и прочая ликероводочная продукция крепче 25 градусов)

- 6,2 литра винодельческой продукции (тихие, игристые, ликерные, фруктовые вина и винные напитки)

- 52,2 литра пивной продукции (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха)

Теперь посмотрим динамику. Потребление пива за год вообще не изменилось. Вина мы стали пить на 5,5% меньше. А вот продажи водки и прочего крепкого алкоголя за год подскочили на 7,5%.

С вином все примерно понятно. Его потребление в России падает все последние годы - вслед за благосостоянием людей. В сложные времена народ переключается на что покрепче и подешевле. Но такой резкий рост продаж крепкого спиртного - это все-таки из ряда вон.

- Употребление спиртного многие традиционно воспринимают как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса. Показательно, что уже к середине 2022 года расходы россиян на вредное потребление - то есть на алкоголь, табачную продукцию и сладости – выросли на пятую часть, - объясняет член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Ну и, конечно, общая геополитическая ситуация (назовем это так) тоже погнала народ к прилавку с табличкой «18 +»:

- Высокий рост реализации ликероводочной продукции крепче 25 градусов происходил на фоне ухода из России многих зарубежных алкогольных брендов. Вероятно, часть потребителей могла закупиться импортным алкоголем впрок. При этом водка и коньяк подорожали меньше, чем вино и пиво, что также отразилось на росте потребления, - говорит Микаелян.

Заодно эксперты выяснили, в каких регионах больше всего (и меньше всего) пьют. По традиции, равнодушны к спиртному жители республик Северного Кавказа. Например, среднестатистический житель Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии за год выпивает меньше литра водки или вина. А в северных и сибирских регионах картина ровно противоположная (см. «Только цифры»): именно там, как показывает статистика, живут главные выпивохи страны. «Холодно, однако!» - скажут они в свое оправдание. Мы же пропустим это мимо ушей и поднимем наш главный тост - за трезвость!

И за то, чтобы нашей стране как можно реже приходилось топить в стакане очередную депрессию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В каких регионах пьют больше всего крепкого спиртного…

Регион Продажи на человека в год, л

Карелия 15,5

Сахалинская область 14,9

Коми 14,6

Магаданская область 14,1

Камчатский край 12,4

Архангельская область 12,2

Ненецкий автономный округ 12,2

Вологодская область 12,1

Мурманская область 11,8

Чукотский автономный округ 11,4

…вина

Регион Продажи на человека в год, л

Ненецкий АО 11,7

Карелия 11

Московская область 10,2

Санкт-Петербург 10,2

Ленинградская область 10

Мурманская область 9,7

Сахалинская область 9,6

Коми 9,3

Архангельская область 9,1

Магаданская область 9,1

…и пива

Регион Продажи на человека в год, л

Еврейская автономная область 93,2

Мурманская область 87,4

Сахалинская область 83,8

Камчатский край 82,1

Хакасия 81,7

Коми 81,6

Хабаровский край 81,5

Свердловская область 80

Карелия 78,6

Кировская область 78,6

По данным FinExpertiza.