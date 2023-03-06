В России стартовали съемки сериала, сценарий которого написала нейросеть. Он называется «Сидоровы» — в главной роли звезда «Ворониных»

СТС решил запустить своеобразный спин-офф культового семейного ситкома.

После смерти Бориса Клюева несколько раз поднимался вопрос о продолжении сериала «Воронины», но каждый раз закрывался. Потому что без ключевого персонажа проекта коллеги дальнейшую работу не представляли.

И вот — СТС решил запустить своеобразный спин-офф культового семейного ситкома. Это сериал «Сидоровы», очевидно отсылающий к «Ворониным». Во-первых, потому что в главной роли — Георгий Дронов (исполнитель роли Кости Воронина).

Георгий Дронов

Во-вторых, потому что в центре сюжета — большая семья из жены (Алина Алексеева), мужа (Георгий Дронов), тещи (Татьяна Орлова) и зятя (Сергей Степин).

Сергей Степин

В-третьих, все герои сериала — собственно, Сидоровы — как будто пробудившиеся клоны Ворониных, вышедшие из реальности съемок. Они все время живут в одной квартире, из которой не могут выйти, и слышат прямо дома закадровый смех. В определенный момент Сидоровы осознают себя персонажами сериала — и решают из него выбраться.

Такой вот оригинальный сценарий, как заявлено, написала нейросеть (а точнее, те, кто ее запрограммировал — потому что сама по себе нейросеть, как и компьютер, ничего написать не может, она только реагирует на внешнее воздействие) A.I. TV Script Generator. В которую программисты Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий загрузили десятки сценариев: сериалы «Воронины», «Восьмидесятые», «Родком», «Дылды» и другие. Разумеется, непохожую на сценарий кашу текста, полученную от нейросети, пришлось потом редактировать и доводить до ума, ведь нейросеть работает по принципу прогнозирования, пытаясь высчитать, какое слово будет следующим. Так что в данном случае «сценарий написала нейросеть» стоит понимать как «нейросеть представила основные структурные элементы сценария».

Алина Алексеева

— Мы стараемся минимизировать правки полученного материала, — тактично объяснил режиссер проекта Сергей Знаменский («Ивановы-Ивановы»). — Идем другим путем: берем ситуацию, которую написала нейросеть, и пытаемся своими человеческими методами и профессиональными качествами ее оправдать. Даже если в написанном нет логики, мы ее ищем и добавляем.