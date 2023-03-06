Минобороны России уничтожило в небе два самолета и вертолет ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные потерь в рядах ВСУ за прошедшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 160, на Донецком до 225, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 65 наемников киевского режима.

С личным составом ВСУ нашими войсками ликвидирован склад боеприпасов в районе Часов Яр, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1, радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также десятки танков, бронемашин, артиллерийских систем, гаубиц и самоходок.

Также нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах.

Генерал-лейтенант отметил боевую работу истребительной авиацией ВКС России, что сбила в воздушном бою самолет Су-27 и вертолет Ми-8

воздушных сил Украины.

Подразделения противовоздушной обороны также отличились: сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган», а также 9 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

396 - самолетов.

217 - вертолетов.

3345 - беспилотных летательных аппаратов.

410 - зенитных ракетных комплексов.

8192 - танка и других боевых бронированных машин.

1054 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4284 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8771 - единица специальной военной автомобильной техники.