Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные потерь в рядах ВСУ за прошедшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 160, на Донецком до 225, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 65 наемников киевского режима.
С личным составом ВСУ нашими войсками ликвидирован склад боеприпасов в районе Часов Яр, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1, радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также десятки танков, бронемашин, артиллерийских систем, гаубиц и самоходок.
Также нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах.
Генерал-лейтенант отметил боевую работу истребительной авиацией ВКС России, что сбила в воздушном бою самолет Су-27 и вертолет Ми-8
воздушных сил Украины.
Подразделения противовоздушной обороны также отличились: сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган», а также 9 беспилотников.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
396 - самолетов.
217 - вертолетов.
3345 - беспилотных летательных аппаратов.
410 - зенитных ракетных комплексов.
8192 - танка и других боевых бронированных машин.
1054 - боевые машины реактивных систем залпового огня.
4284 - орудия полевой артиллерии и минометов.
8771 - единица специальной военной автомобильной техники.