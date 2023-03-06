«Его изолировали»: Никас Сафронов объяснил, почему юбилей Зайцева проигнорировали звезды

Анна Калашникова и Вячеслав Зайцев Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Легендарный дизайнер Вячеслав Зайцев отметил 85-летий юбилей в столичном ресторане «Яр». Присутствующие заметили, что среди гостей было очень мало звезд - из известных личностей были замечены только Анна Шатилова, Анна Калашникова и Бедрос Киркоров. Как оказалось, другие знаменитости попросту не знали о банкете, поэтому и не приехали. Об этом нам рассказал народный художник РФ Никас Сафронов.

Легендарный дизайнер Вячеслав Зайцев отметил 85-летий юбилей в столичном ресторане «Яр». Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

- Я, например, даже не знал о том, что Слава будет праздновать юбилей, и многие его друзья были не в курсе, - заявил KP.RU Никас Сафронов.-Зайцева любит огромное количество актеров, певцов и других известных людей. Если бы он их пригласил - все бы пришли, чтобы сказать ему много приятных слов. Я бы с удовольствием пришел поздравить Славу, несмотря на то, что у меня очень насыщенный график. Половина Москвы там бы собралась, потому что Слава – звезда мирового уровня и прекрасный человек. Но никто из его команды не побеспокоился по поводу приглашения его коллег и звездных друзей.

Никас Сафронов Фото: Борис КУДРЯВОВ

- К сожалению, в последнее время до Славы невозможно дозвониться – я хотел поздравить его с днем рождения, но так и не смог, - продолжает художник. – Говорят, рядом с ним сейчас - несколько команд, которые соревнуются друг с другом, и мало кого к нему подпускают. Его изолировали. Возможно, поэтому у них нет единой четкой линии, которая бы регулировала процесс приглашения артистов на его юбилей.

- Слава сам уже может следить за этим - в силу своего возраста, - продолжает Никас. - Хотя я видел его не так давно – мы прекрасно пообщались на одном модном показе. Он сказал, что для него каждый выход в свет – как глоток свежего воздуха. Я уверен, что Зайцев был бы рад, если бы на его празднике собралось множество его звездных друзей. При его здоровье и возрасте 85 лет юбилей – это большое событие. Поэтому, конечно, очень жаль, что артисты, с которыми он работал многие годы, не смогли быть с ним на его дне рождения.

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