Помогли 100 тысячам предприятий: Сбер выдал малому бизнесу кредиты на 4,4 триллиона рублей

За 2022 год корпоративный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 12,4% и достиг 18,8 трлн. рублей. При этом

кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса Сбербанка в прошлом году превысил более 4,4 трлн рублей. Рост составил почти 1,5 трлн.рублей.

С помощью Сбера инструментами господдержки в прошлом году воспользовались 100 тысяч малых и средних предприятий. Портфель кредитов малым и средним предприятиям с господдержкой превысил 1 трлн. рублей.

Сбер продолжает развивать «Конструктор госпрограмм», который помогает упростить для бизнеса получение льготных кредитов. Нужно лишь выбрать подходящую программу и подать заявку.

В сервисе уже представлено 22 программы господдержки: 5 федеральных и 17 региональных. В 2022 году благодаря этому сервису реализовано 13 тысяч сделок на 105 млрд. рублей. Это в три раза больше, чем в 2021-м.

- Даже в непростом 2022 году мы укрепили наше лидерство в корпоративном кредитовании. Доля Сбера сегодня — более 32% рынка. При этом доля банка на рынке кредитования малых и средних предприятий за прошлый год выросла с 41 до 46%, а кредитный портфель составил почти 4,5 трлн. рублей, увеличившись почти на 1,5 трлн.руб. Основными драйверами роста стали кредитование недвижимости и программы господдержки, - рассказывает заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.