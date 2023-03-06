Антон Долин* рассказал, о чем общается с Иваном Ургантом, находясь в эмиграции

Антон Долин* и Иван Ургант в телешоу "Вечерний Ургант" Первого канала.

Обозреватель Антон Долин*, назначенный передачей «Вечерний Ургант» «кинокритиком №1», а впоследствии уволенный из этого проекта, еще год назад переехал в Латвию. Там он начал записывать собственное ютуб-шоу и раздавать интервью. В одной из таких бесед журналист и признался, что поддерживает связь с Иваном Ургантом, судьба которого очень сильно волнует публику.

— Да, мы поддерживаем [связь] не то, чтобы регулярно, но время от времени списываемся, — объяснил кинокритик латвийскому порталу TVNET. — У нас с Ваней очень хорошие отношения. Надеюсь, я сейчас никак не дискредитирую его этим. Мне кажется, он, как и все люди, у которых есть немного мозга в голове и совести в душе, находится в растерянности. И я нахожусь в растерянности. В конкретных ситуациях, возможно, нет, а глобально — да.

Он не уточнил, к каким выводам приводит переписка с Ургантом, однако сообщил, что не знает, вернется ли он сам в Россию.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ранее Иван Ургант выложил селфи из пустого рабочего кабинета коллектива «Вечерний Ургант», подписав его саркастично: «Люблю, когда вся команда в сборе». Некоторые восприняли ироничный пост всерьез и снова заговорили о возвращении юмористического шоу.

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