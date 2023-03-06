Чернышев пропал из шоу Навки после выписки Заворотнюк из онкологической клиники

Забирал актрису из частной клиники ее муж Петр Чернышев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Муж Анастасии Заворотнюк не появился в шоу Татьяны Навки в Краснодаре. Петра Чернышова в сказке "Руслан и Людмила" заменил Дмитрий Соловьев. Теперь поклонники переживают и выдвигают предположения, куда пропал фигурист. Неужели актрисе, которая четыре года борется с раком мозга, стало хуже?

Анастасия Заворотнюк недавно вернулась домой из онкологической клиники, где провела почти полгода. Забирал актрису из частной клиники ее муж Петр Чернышев. Фигурист до недавнего времени совмещал работу и уход за женой. Однако недавно перестал выходить на лед.

Фигурист не участвовал в шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" в Краснодаре в минувшие выходные. В постановке спортсмена заменил Дмитрий Соловьев, составивший пару Алине Загитовой.

Причин внезапной замены никто не знает. В окружении мужа Заворотнюк давно шепчутся, что он трудится на износ. Ведь на нем сейчас и теща-пенсионерка, и маленькая дочка Мила, и тяжелобольная жена, которой необходимо сложное и дорогостоящее лечение.

Некогда статный красавец сейчас выглядит измотанным и осунувшимся. Cтоит отметить, что коллеги Петра по ледовым шоу очень поддерживают его, зная о семейной беде спортсмена. Так, весь доход за одно из ледовых выступлений они полностью перевели ему.

Что касается Анастасии, то для лечения артистки, страдающей от опухоли мозга, применили уникальную методику, которая подойдет не всем. Речь идет об интраоперационной баллонной электронной брахитерапии. "Главная проблема - дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями. Врачи сумели добраться до опухоли через сосуд. Этот метод состоит в «выжигании» радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли", - рассказывали врачи.

В случае с Заворотнюк специалисты действуют точечно и прицельно именно на больные клетки. При этом очень важно в этом случае не задевать здоровые клетки.